【先行予約受付中】CATEYE（キャットアイ） EL700/710 バッテリーユニット/バッグ[ライト][パーツ・アクセサリ] Black ARESBIKES JACKET

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MR入門講座

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本講座は 【最大2,000円OFFクーポン配布中！12/3はエントリーでポイント10倍】プロギア　RS　RS チタンフェースアイアン(5本セット) RSオリジナルカーボン　シャフト：RSオリジナルカーボン、MR診療に従事して間がないか 本間ゴルフ　ツアーワールド　TW737　P　アイアン　N.S.PRO　ZEROS　7　シャフト　6本セット[＃5-＃10]　特注カスタムクラブ、これから携わろうとしている医師 Authentic Hooded Gamer Jacket LS【Majestic】マジェスティック 野球ウエア17AW（MK-XM23MAJ0032）*00 [刺繍無料]MIZUNO（ミズノ）　ミズノプロ革底金具交換式スパイク　【2KW224】【02P03Dec16】 、、技師の皆さんを対象とし adidas（アディダス） 【メンズサッカースパイク】エックス17．2－ジャパンHG (adj-by9536-) スパイク 最大12％引クーポン デイパック 約42L 野球用品 ゼット ネオステイタス バックパック バッグ 2017 BAN401 取寄 スーパーSALE割引 スノーピーク メッシュシェルター トンネル [ TP-920T] snow peak Mesh Shelter Tunnel [ スノー ピーク ShopinShop オートキャンプ テント シェルター 関連品 キャンプ 用品 オートキャンプ SNOW PEAK ][P5] クランク パーツ 自転車 S R Suntour XCT Black 22-32-42 Alloy 175 arm Chainset、MR検査を安全に進めるために注意しなければならないことや TIOGA(タイオガ) SPT04801 カーボ シートポスト 31.6x300mm タイヤ パーツ 自転車Michelin Wild Rock R2 Gum-X Advanced Reinforced Tubeless Folding Tyre - Black, 27.5 x 2.35 Inch ハンドル パーツ 自転車Sixpack Racing Red red Size:34.9、検査を行うための基本的な撮像方法や良好な画像を得るための“コツ”等を解説いたします。臨床やMRの原理を熟知した講師陣が分かりやすく講義いたしますので、、気楽に受講いただけるものと思います。


第18回MR入門講座は定員に達しましたので バット ローリングス 野球Rawlings YBRP14 Prodigy Youth Minus 12, 2 1/4 Barrel, 29/17 oz, Orange 【送料無料】【刺繍無料】 mizuno（ミズノ）！ 軟式グローブ サイズ：11 『グローバルエリート Ggear　投手用ヨコ型』 ＜1AJGR14401＞ 【野球用品】【グラブ】

、募集を締切ました。

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主　催：日本磁気共鳴医学会教育委員会
日　時：平成29年6月10日（土）
場　所：メルパルク京都5F　[〒600-8216 京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町676-13，
TEL:075-352-7444，JR京都駅すぐ]

－プログラム－

  9:00               開会 ミズノプロ硬式用プロテクター1DJPH110、、、受講要項
  9:05～10:25     MR撮像の原理                                  （福島県立医科大学）久保 　　均
10:25～10:35     休憩
10:35～11:25     MR装置の機器構成                                     （日立製作所）八杉　幸浩
11:25～11:30     休憩
11:30～12:50     パルス系列と画像コントラスト                         　（熊本大学）藤原　康博
12:50～13:50     休憩（ランチョンセミナーは開催されません
13:50～14:40     MR検査における注意点－造影剤と安全性－       （東海大学）堀江　朋彦
14:40～14:50     休憩
14:50～17:30     MR検査の基礎
 14:50～15:40　　中枢神経，脊椎領域                                   （北海道大学）工藤　與亮
 15:45～16:35　　躯幹部領域                                          　（埼玉医科大学）市川　智章

 16:40～17:30　　関節，骨軟部領域                        （聖マリアンナ医科大学）橘川 　　薫

17:30                閉会

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2016年
第17回MR入門講座(2016年6月4日) 

2015年
第16回MR入門講座（2015年6月13日開催）
2014年
第15回MR入門講座（2014年6月14日開催）
2013年
第14回MR入門講座（2013年6月1日開催）
2012年
第13回MR入門講座（2012年6月9日開催）
2011年
（2011年6月4日開催）
2010年
第11回MR入門講座（2010年10月30日開催）
2009年
 第10回MR入門講座（2010年1月30日開催）
 第9回MR入門講座（2009年10月17日開催）
2008年
 第8回MR入門講座（2008年1月31日開催）

〒105-0012　東京都港区芝大門2-12-8
浜松町矢崎ホワイトビル2F
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