【先行予約受付中】CATEYE（キャットアイ） EL700/710 バッテリーユニット/バッグ[ライト][パーツ・アクセサリ] Black ARESBIKES JACKET

MR入門講座

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、募集を締切ました。

主 催：日本磁気共鳴医学会教育委員会

日 時：平成29年6月10日（土）

場 所：メルパルク京都5F [〒600-8216 京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町676-13，

TEL:075-352-7444，JR京都駅すぐ]



－プログラム－

9:00 開会 ミズノプロ硬式用プロテクター1DJPH110、、、受講要項 9:05～10:25 MR撮像の原理 （福島県立医科大学）久保 均 10:25～10:35 休憩 10:35～11:25 MR装置の機器構成 （日立製作所）八杉 幸浩 11:25～11:30 休憩 11:30～12:50 パルス系列と画像コントラスト （熊本大学）藤原 康博 12:50～13:50 休憩（ ランチョンセミナーは開催されません ） 13:50～14:40 MR検査における注意点－造影剤と安全性－ （東海大学）堀江 朋彦 14:40～14:50 休憩 14:50～17:30 MR検査の基礎 14:50～15:40 中枢神経，脊椎領域 （北海道大学）工藤 與亮 15:45～16:35 躯幹部領域 （埼玉医科大学）市川 智章 16:40～17:30 関節，骨軟部領域 （聖マリアンナ医科大学）橘川 薫 17:30 閉会

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2016年

2015年

第16回MR入門講座（2015年6月13日開催）

2014年

第15回MR入門講座（2014年6月14日開催）

2013年

第14回MR入門講座（2013年6月1日開催）

2012年

第13回MR入門講座（2012年6月9日開催）

2011年

（2011年6月4日開催）

2010年

第11回MR入門講座（2010年10月30日開催）

2009年

第10回MR入門講座（2010年1月30日開催）

第9回MR入門講座（2009年10月17日開催）

2008年

第8回MR入門講座（2008年1月31日開催）