 >  >  > ヨネックス(YONEX) Vコア エスブイ100 ソニー製スマートテニスセンサー対応VCORE SV100 (VCSV100) (硬式ラケット 硬式 テニスラケット サービスガット無料 国内正規品 ラケット 硬式用 テニスグッズ グッズ テニス 硬式テニスラケット) 10P02Dec17

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メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています 特徴 加速するスイングで放つ高弾道ハイスピンボール。競技志向の攻撃型オールラウンドモデル。

＜機能＞

【アイソメトリック】一般的な円形ラケットに比べ7%広いスウィートエリア



【ニューエアロフィンテクノロジー（特許出願中）】

長岡技術科学大学との共同研究開発で生まれた、新形状「ニューエアロフィンテクノロジー」。インパクト時のラケットの角度に着目し、空気抵抗の大きいフレーム肩部外側とトップ内側を隆起させ ることで、フレームの形状に沿って空気がスムーズに流れます。空気抵抗は最大 16％低減し、スウィングスピードが 2.9％UP。スピン性能と弾道の高さ、ボールスピードが大きく向上。



【SV フレーム】

柔軟で粘り強い新素材「ナノメトリック XT」をフレームの肩部に搭載し、ボールとの接触時間が４％向上。さらに、フレーム袖部にエアロ形状を採用し素早い返りで反発性能が２％UP。フレーム全体でボールを捉えることで、スピンと加速を与える設計です。

※ヨネックス調べ



【3Ｄベクターシャフト】

前後・左右・高さを自在に制する、独自の形状「3Ｄベクターシャフト」

シャフトの内側全周に溝を設け、ねじれを抑えた形状。高い面安性と威力のあるスピン性能を可能にする。



【ブラック マイクロコア】

高密度で高い比重・剛性・振動減衰性を発揮する新素材。フレーム上部に搭載し、パワーとクリアな打球感を生む。 カラー グロスレッド グリップサイズ G1、G2、G3 全長 27 inch フェイス面積 100 inch ウェイト 平均300g（フレームのみ） バランス 320mm フレーム厚 25mm - 25mm - 22mm 素材 高弾性カーボン＋ブラックマイクロコア＋ナノメトリックXT 推奨テンション 45～60 ポンド 専用ケース 専用ケース付き テニサポでラケットを買うとこんなにお得！！



◆サービスガット張り上げ

◆サービスグリップテープ1本付き！

◆新品テニスラケット21日間返品保証制度 がついてこの価格！



新品テニスラケット21日間返品保証制度って？



【レッド】【ブラック】【2016SU】





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▼ 下記商品リストからご希望の商品をお選びください。 在庫状況 × グリップサイズ 在庫状況 G1 取り寄せ(注文確認後、メーカーに在庫確認) G2

3～4営業日以内に発送予定（土日祝除く） G3

3～4営業日以内に発送予定（土日祝除く） ×・・・売り切れ

サービスガット： 男性おススメ(当店おまかせ) 女性おススメ(当店おまかせ) 張上げ不要 メビウス(ポリ)1.25mm ボルト(ポリ)1.25mm ボルトパワー(ポリ)1.25mm ルキシロン4G(ポリ)1.25mm ルキシロン4Gソフト(ポリ)1.25mm アルパワー(ポリ) アルパワーラフ(ポリ) RPMブラスト(ポリ)1.25mm RPMブラスト(ポリ)1.30mm ポリジナモス(ポリ)1.25mm ポリジナモス(ポリ)1.30mm アレス(モノ)1.25mm アレス(モノ)1.30mm ディアナ(モノマルチ)1.25mm ディアナ(モノマルチ)1.30mm X-ONEバイフェイズ(マルチ) 1.24mm ブリオ(マルチ)1.30mm EXマルチ(マルチ)1.25mm EXマルチ(マルチ)1.30mm 他メーカーのガットを購入

張り上げテンション： 男性おススメ(当店おまかせ) 女性おススメ(当店おまかせ) 不要 35ポンド 36ポンド 37ポンド 38ポンド 39ポンド 40ポンド 41ポンド 42ポンド 43ポンド 44ポンド 45ポンド 46ポンド 47ポンド 48ポンド 49ポンド 50ポンド 51ポンド 52ポンド 53ポンド 54ポンド 55ポンド 56ポンド 57ポンド 58ポンド 59ポンド 60ポンド 61ポンド 62ポンド 63ポンド 64ポンド 65ポンド

プレゼント： グリップテープ1本

クロネコDM便不可： 了承しました

この商品を購入された方のレビュー すべてのレビューを見る（1件）

⇒ このショップのレビューを見る 総合評価 条件に満たないため総合評価は表示できません。 riri-09さん 40代/女性 評価 4.00 投稿日：2016年12月07日 ラケット ガットをナチュラルに張り替えました。そうすると打感がよくなり、次第に自分になじんできています。私はこのラケットに限らずオーバーグリップテープは貼らずに使っているのですが、このグリップは硬く感じます。「飛び」は求めていなかったのですが、よく飛びます。かといって、抑えが効かないということではないです。満足しています。 趣味 自分用 リピート