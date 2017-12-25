 >  >  > フォーティーン　TC404　レディース　アイアン　FT-16i　カーボンシャフト　5本セット[＃6-P]

毎月10日は「ありが10デー」

ときめきポイント・WAON POINT・WAONポイント

ポイント5倍

【200円(税込)ごとに5ポイント】

各種「JMB WAON」でのお支払いはマイルが5倍となります。。 。

WAON POINTカード、電子マネーWAONカードご利用の場合、各ご利用200円(税込)ごとに、1ポイントのところ毎月10日は5ポイントプレゼント！

イオンカードをイオングループ対象店舗以外の加盟店やVISA、JCB、MasterCardの加盟店でご利用いただくと、200円(税込)で1ときめきポイントのところ、毎月10日は、200円(税込)で5ときめきポイントプレゼント！

● WAON POINT会員登録がお済みの方はWAON POINTがたまります。

●たまったWAON POINTはWAONステーションなどで電子マネーWAONに交換した後、お支払いに利用できます。

●イオンJMBカード(JBM WAON一体型)でクレジット払いの場合はマイル5倍の対象外となります。

※「WAON POINTカード」と「電子マネーWAONカード」のポイントの重複付与はできません。後にレジ処理した各カードのポイントが付与されます。

※他のキャンペーン、ポイント倍付企画との併用はできません。

※一部、特典の対象外商品がございます。

※一部専門店ではご利用いただけない場合がございます 。詳しくは店頭にてご確認ください。

※イオンJMBカード等、一部対象外カードがございます。

2013.09.13 掲載