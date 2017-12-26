デサント DESCENTE バレーシューズ 男女兼用 バレーボール用シューズ SKY MID スカイ ミッド イエロー×ブルーDVS570YBYBL 中山式産業 GLOIRE Star

夕方割引のご案内（不定期開催）
法人様、動画撮影、ROM撮り等、どなたでもご利用可能です。
ご予約は１ヶ月前より可能となります。
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夕方割引 20:15～23:15 6,000円(2名まで)
22時でお帰りの場合も、同額です。
2名まで上記の料金にてご利用いただけます。
3名以上ご利用の場合は、追加料金として1名につき1,500円をお支払いください。
4時間以上のご利用は、早入にて可能です。。
早入（追加オプション）
19:15～ (1,000円割増)
18:15～ (2,000円割増)
17:15～ (3,000円割増)
16:15～ (4,000円割増)
定員：15名
予約時と当日の人数が異なる場合は、実際の入室人数で精算致します。
例）16:15～ 9名+動画の時 6000円+4000円+10500円+1000円 = 21500円（お一人あたり2389円）
例）18:15～ 2名の時 6000円+2000円 = 8000円(お一人あたり4000円)
例）19:15～ 4名の時 6000円+1000円+3000円 = 10000円(お一人あたり2500円)
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ダンス（踊ってみた）について→制限付きとなります。（詳しくはお問い合わせください）
演奏など音出しはできません。
ご利用時間内での退室を行ってください。
ご利用料金は、当日の入室時に現金でお支払いください。
予約時と当日の人数が異なる場合は、実際の入室人数で精算致します。
ご利用案内
◎で、利用時間と入室人数によって異なります。
◎予約時と当日の人数が異なる場合は、実際の入室人数で精算致します。
◎ご予約可能時間は、15:15～23:15です。
ご予約時間より入室可能です。また、予後約時間内に退室を行ってください。
21:00以降のご利用は、18歳未満の方はご利用になれません。
台風や大雪などが理由でも、ご利用日当日に交通機関の乱れが確認できない場合にはキャンセル料が発生いたします。
２～３日前に「きっと」台風が来るだろうからという場合はキャンセル料が発生いたします。
その他のご案内
・スタジオ内での飲食は可能です。
・スタジオには防音設備はございません。お静かにご利用ください 【同梱・代引き不可】 三甲 サンコー サンスライダー 809907 ブルー。
・スタジオ内は禁煙です 【TIGHTJAPAN】 キャリーハンドル タイプ１。
・スタジオ内での火気の使用は禁止いたします。
・ペットなどの入室は禁止いたします。
・スタジオ内は土足厳禁です
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・その他、設備を破損する行為や近隣住民や参加者の迷惑になる行為と判断した場合、退出をお願いする場合があります。
・このサービスは、予告なく終了（変更）する場合があります。
キャンセルについて
14日～7日前のキャンセル料は25％、7日前～当日のキャンセル料は50％です。
【想定外の状況での対応について】（重要）
１．当日、山手線が不通の場合。
申請によりキャンセル可能です。
２．台風や大雪の当日
前日等に天気予報で「危険なおそれがあります！」と報道の場合、それだけではキャンセルされてもキャンセル料はかかります。
「当日に東京都２３区に警報発令された場合に限りキャンセルが可能です（もちろんキャンセル料も頂きません）。
３．台風等が過ぎ去った翌日、あるいは大雪の翌日の場合。
交通機関の乱れで参加ができない人が出た場合は、近隣の方のみでご参加ください（キャンセルされてもキャンセル料はかかります） 【500円offクーポン 12/13 9:59まで】 【アリーナ】 クロスジャケット [サイズ：L] [カラー：ダークネイビー×レッド] #ARN-4300-DNRD 【スポーツ・アウトドア:スポーツ・アウトドア雑貨】【ARENA】。
４．遠方の方がいるため早めに決断したい→残念ですが当日の状況にて判断となります。
「用心をしてキャンセルしたい」や「遠方の方が参加できないため」はキャンセルされてもキャンセル料はかかります。
５．お申込者に急な事情ができご自身が参加できない場合
他のメンバーに代表代行を行ってもらってください。
代表代行が見つからなかったためのキャンセル⇒キャンセルされてもキャンセル料はかかります。
予約の流れ
１．【お客様操作】
↓下のフォームより、ご予約下さい。
２．【お客様操作】自動送信メールをご確認ください。
「」というメールが届きます。（お申し込みより１０分以内）
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もし、このメールが届いていない場合は申し込み時のメールアドレスの記入に誤りがあるか、
受け取りサーバ側で迷惑メールとして処理されているものと思われます。
お問い合わせフォームより、「自動送信メール」が届かないことをご連絡ください。
※このときのメールアドレスは、予約フォームとは違うアドレスにしてください。
３．【スタジオスタッフ操作】
空きを確認して予定表に入力いたします。（お申し込みより２４時間以内）
入力結果が予約確認カレンダーに反映されますので、予約確認カレンダーをご確認下さい 【1500円以上購入で300円offクーポン 12/13 9:59まで】 【アシックス】 ツナヒキ109 綱引きシューズ [サイズ：26.5cm] [カラー：ホワイト×レッド] #TOR109-0123 【スポーツ・アウトドア:スポーツ・アウトドア雑貨】 トーエイライト（TOEI LIGHT） バレー支柱AC-R2 B2300C 【球技 体育器具 学校体育 施設】。
反映されていない場合は、何かの不備が予想されますので、恐れ入りますが電話またはメール等でご一報ください。
４．【スタジオスタッフ操作】
「」というメールを発行いたします MIZUNO ミズノ バレーボールシューズ ウエーブライトニングZ3 V1GA1700。（４８時間以内）
また、予約状況に予約内容を反映いたします。
５．【お客様のご確認】
予約状況に予約内容が反映されているかをご確認ください。
以上で予約完了となります
【その他】
携帯メールが届かないという報告があります。
（迷惑メールに分類されているようです。ご確認下さい）
届かない場合、別アドレスにてお問い合わせください。
（同一日時のご予約を複数回行っても、「ご予約者名」で状況判断いたしますのでご安心下さい。
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空き状況をご確認のうえ、お申し込みください
既に他の予約が入っている時間帯はご予約できません。
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