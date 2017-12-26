デサント DESCENTE バレーシューズ 男女兼用 バレーボール用シューズ SKY MID スカイ ミッド イエロー×ブルーDVS570YBYBL 中山式産業 GLOIRE Star

◎で、利用時間と入室人数によって異なります。 ◎予約時と当日の人数が異なる場合は、実際の入室人数で精算致します。 ◎ご予約可能時間は、15:15～23:15です。 ご予約時間より入室可能です。また、予後約時間内に退室を行ってください。 21:00以降のご利用は、18歳未満の方はご利用になれません。

例）19:15～ 4名の時 6000円+1000円+3000円 = 10000円(お一人あたり2500円)

例）18:15～ 2名の時 6000円+2000円 = 8000円(お一人あたり4000円)

例）16:15～ 9名+動画の時 6000円+4000円+10500円+1000円 = 21500円（お一人あたり2389円）

予約の流れ

１．【お客様操作】

↓下のフォームより、ご予約下さい。

２．【お客様操作】自動送信メールをご確認ください。

「」というメールが届きます。（お申し込みより１０分以内）

このメールは、入力された内容をサーバーが入力内容控としてお申込者に自動送信いたします。

もし、このメールが届いていない場合は申し込み時のメールアドレスの記入に誤りがあるか、

受け取りサーバ側で迷惑メールとして処理されているものと思われます。

お問い合わせフォームより、「自動送信メール」が届かないことをご連絡ください。

※このときのメールアドレスは、予約フォームとは違うアドレスにしてください。

３．【スタジオスタッフ操作】

空きを確認して予定表に入力いたします。（お申し込みより２４時間以内）

入力結果が予約確認カレンダーに反映されますので、予約確認カレンダーをご確認下さい 【1500円以上購入で300円offクーポン 12/13 9:59まで】 【アシックス】 ツナヒキ109 綱引きシューズ [サイズ：26.5cm] [カラー：ホワイト×レッド] #TOR109-0123 【スポーツ・アウトドア:スポーツ・アウトドア雑貨】 トーエイライト（TOEI LIGHT） バレー支柱AC-R2 B2300C 【球技 体育器具 学校体育 施設】。

反映されていない場合は、何かの不備が予想されますので、恐れ入りますが電話またはメール等でご一報ください。

４．【スタジオスタッフ操作】

「」というメールを発行いたします MIZUNO ミズノ バレーボールシューズ ウエーブライトニングZ3 V1GA1700。（４８時間以内）

また、予約状況に予約内容を反映いたします。



５．【お客様のご確認】



予約状況に予約内容が反映されているかをご確認ください。



以上で予約完了となります

【その他】

携帯メールが届かないという報告があります。

（迷惑メールに分類されているようです。ご確認下さい）

届かない場合、別アドレスにてお問い合わせください。

（同一日時のご予約を複数回行っても、「ご予約者名」で状況判断いたしますのでご安心下さい。

また、を受信許可設定にしてください。