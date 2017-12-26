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2017年8月 7日 (月)

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おはようございます 。

霧雨の降る朝です。

ものすごい湿気です。

湿度100%に近いのでは。。

台風が近づいています。

明日は野球観戦の予定なのですが
このぶんだと中止になりそうです AVIALAE メンズ パンツ 送料無料 Black Casual pants。

翌日の女子会までには通り過ぎていそうだけど。

写真は挿し芽した紫陽花です。

買ってきたものを挿し芽して、
だいぶ発根したので大きめの鉢に植え替えました。

かなり大きな紫陽花になりそうなので、
来年にはもっと大きな鉢が必要かも。

再来年くらいには花が咲くかな。

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2017年8月 7日 (月) | 固定リンク
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おはようございます
この数日すごい湿度ですね。
部屋の中の湿度、連日７０%台の後半。
まとわりつく暑さは体力奪いますね。
また家中にカビが生えそうで（昨秋ひどかったー）
びくついています。
　
挿し芽のアジサイ、つきましたね！
やったー　ヽ(´▽｀)/

投稿： ポージィ | 2017年8月 7日 (月) 09:41

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家の紫陽花も挿し芽しまして、ただいま毎日観察中です。
根付いてくれたら良いと願っております！

投稿： みかりん | 2017年8月 7日 (月) 13:42

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暑くて湿度が高いのはしんどいですが、
気温が低くて湿度が高いとそれもまたなんとも
具合が悪いものです ハイドロゲン HYDROGEN ブルゾン ジップアップジャケット アウター メンズ 190326 ブラック 送料無料 HYD底値挑戦。
本当にカビに浸食されそうで怖いですわ～

アジサイはうまくいきました。
来年が楽しみです。

みかりんさん。

みかりんさんちのアジサイも無事発根しますように orslow (オアスロウ) 40'S COVER ALL [ONE WASH]。。。
楽しみにしていまーす！

投稿： koko | 2017年8月17日 (木) 13:01

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