おはようございます
この数日すごい湿度ですね。
部屋の中の湿度、連日７０%台の後半。
まとわりつく暑さは体力奪いますね。
また家中にカビが生えそうで（昨秋ひどかったー）
びくついています。
挿し芽のアジサイ、つきましたね！
やったー ヽ(´▽｀)/
投稿： ポージィ | 2017年8月 7日 (月) 09:41
家の紫陽花も挿し芽しまして、ただいま毎日観察中です。
根付いてくれたら良いと願っております！
投稿： みかりん | 2017年8月 7日 (月) 13:42
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暑くて湿度が高いのはしんどいですが、
気温が低くて湿度が高いとそれもまたなんとも
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本当にカビに浸食されそうで怖いですわ～
アジサイはうまくいきました。
来年が楽しみです。
みかりんさん。
みかりんさんちのアジサイも無事発根しますように orslow (オアスロウ) 40'S COVER ALL [ONE WASH]。。。
楽しみにしていまーす！
投稿： koko | 2017年8月17日 (木) 13:01
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