※所要時間は目安です。乗り換え、待ち時間は含まれておりません。また運行状況により多少異なります。
※「みなとみらい駅」からの分かりやすいルートのご案内です。この場合、徒歩で約7～8分です。
右方向へ直進し、ランドマークプラザ1F「ガーデンスクエア」までお越しください。
※「ガーデンスクエア」は、チョコレートショップ「GODIVA」の裏にございます。
進行方向に向かって左側が「ホテル棟入口」、右側が「宴会棟入口」です 。
※「ホテル棟入口」は、カフェ「ラ・メゾン アンソレイユターブル」の隣奥にございます。
※「宴会棟入口」は、スーパーマーケット「成城石井」の隣奥にございます。
代表
☎ 045-221-1111
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