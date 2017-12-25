大阪市此花区の整骨院内の柔道教室で小学1年の男児（当時6歳）が練習中に意識不明になり死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた元指導者阪本剛被告（36）の判決公判が本日（2011年10月5日）大阪地裁であり、指導者に有罪の判決が下りました。
この裁判は、柔道場で柔道の練習中に柔道技によって起こされた事故として、日本で初めて審理される プロ Penn ハイ Definition 24 Cans: Penn Racquetball Balls (海外取寄せ品) 、柔道指導者の刑事裁判として注目をされていたものです。
また、大阪区検が2011年5月、同罪で指導者を略式起訴しましたが、大阪簡裁が書面審理ではなく通常裁判が妥当として「略式不相当」と判断、、同地裁に審理を移した事でも注目集めていました。
大阪地裁の中川博之裁判長は、判決の中で「柔道は事故が起きやすいスポーツ」と指摘。坂本被告が「『受け身の練習を繰り返すと男児が柔道をやめるかも』と安易に考え、児童に十分な受け身を習得させていなかった過失は重い」としましたが、一方で「遺族への謝罪や真摯な反省など酌むべき事情も認められる」と述べ、禁固刑などではなく、検察の求刑通りの罰金100万円の有罪判決としました。
量刑については、様々な議論がされるでしょうが、この判決により日本で初めて柔道の指導者に刑事裁判で過失が認定され、有罪の判決がくだされた事は 【スーパーSALE中エントリーでポイント5倍】[TOEI テニス コート用品][送料別途]テニストレーニングネット300（B-2069）、非常に大きな意味を持つ事だと思います。
またこの判決で特筆すべき事は、男児が死亡した原因について、直接頭を打たなくとも、立ち技を連続してかけて頭部を激しく揺さぶった事により急性硬下血腫が発生した事によるものである、と認定したことでしょう。
今までの柔道事故の裁判においては、
、指導者は、引き手をひいて頭を打たないようにしていたので、脳損傷の原因は柔道によるものではないと主張をしてきました。
しかし、この裁判で、私達の会が再三注意喚起を行ってきた、頭を直接打たなくとも、回転加速力によって急性硬膜下血腫が発生する「加速損傷」が死亡に繋がる脳損傷の原因であると 【MIZUNO】ミズノ ＲＡＣＩＮＧ ＳＴＡＲ ＢＴ－Ａ（陸上）（シューズ）（トレーニングシューズ）（メンズ）《 8KT12009》 【取り寄せ商品】、刑事裁判で認められた事になります。
この加速損傷が死亡原因であるという認定は、今後 【エントリーでポイント5倍！】◇先行予約 12月入荷次第発送予定◇ ルイスビルスラッガー リトルリーグ用バット 少年硬式 SELECT 718 2018新基準対応 WTLUBS718、非常に大きな意味を持ってくるものと思われます。
以下、
メーカー直送 30%OFF シボレー FDB20R 20インチ/ホワイト(折畳み自転車 折りたたみ自転車 ミムゴ CHEVROLET スチール製 折り畳み式自転車)(割引きセール)(スーパーセール ポイント最大36倍 300円クーポン配布中) ボルティオ ミズノ CG7
ミズノプロ オプションオーダー グラブ 軟式用 BSSショップ限定 日本生産 波賀 HAGA JAPAN グローブ 野球 グラブオーダー 1ajgr7315
BENNETT（ベネット）ハードウェアパックB 2017-12-25
,【1500円以上購入で300円offクーポン 12/13 9:59まで】 【送料無料】 フェザーライトフリーダム(FF) L [カラー：グリーン×グレー] [容量：55L] #12483 【アーン: スポーツ・アウトドア スポーツ・アウトドア雑貨 その他】【AARN】,【DIVERSE SURF】ディバースショートボード/フィッシュボード/クワッドボード/405,【期間限定ポイント4倍】【カスタムアイアン】ミズノ JPX 900 フォージド XP 95/105/115 シャフト #5～#9,PW 6本セット アイアンセット Mizuno FORGED
. 【新品】【送料無料】【メーカー正規カスタム品】ミズノ MP-53 アイアン 左打ち用6本セット (#5-#9,PW)TOUR SPIRIT MP-i シャフト装着仕様[MIZUNO/MP53LH/YOROCUSTOM/IRON][ツアースピリットＭＰＩ]
,◇≪ドラコン狙うなら！≫ Lynx Golf リンクス MasterModel MB 6.0 （マスターモデル マッスルビート） ドライバー,【ｴﾝﾄﾘ-でﾎﾟｲﾝﾄ最大35倍】【送料無料】シマノ '16カシータス MGL 101 LEFT(左ハンドル)【12月2日(土)19：00～12月7日(木)1：59】【スーパーセール開催中】,【クーポンで更に値引可能】 2017 BURTON CUSTOM X FLYING V 160 カスタム エックス フライングブイ バートン 板 即日発送可能/16-17
.BURTON バートン 16-17 CUSTOM カスタム キャンバー スノーボード 【初期チューン無料 送料無料】
,17-18 FLUX W GS ジーエス Binding Black レディース フラックス バインディング,ファイントラック(finetrack) ドラウト ポリゴン３ ベスト Ｍｅｎ’ｓ Ｍ ＤＧ（ダークグレー） FMM0904,イスカ 200821-ゴアテックス シュラフカバー ウルトラライト ワイド ネイビーブルー【ISUKA】GORETEX シュラフカバー 防水 スリーピングバッグ カバー 寝袋カバー キャンプ用品 登山用品
.ミリタリーバックパック タクティカルバックパック サバイバルゲームUltimate Arms Gear ACU Terrain Army Digital Camo Camouflage 3-Day Assault Pack Backpack
,COLD STEEL 折りたたみナイフ タイガークロー 折り畳みナイフ フォルダー フォールディングナイフ ホールディングナイフ,ゴルフ用防球ネット 強力タイプ 幅１２ｍ１ｃｍ～１３ｍまで×高さ２ｍまでタイプ,●PING（ピン）パターKARSTEN TR/カーステン TR
.シマノ 16ヴァンキッシュ 4000HG
,がまかつ(Gamakatsu) ウェーディングシューズ（先丸・ワイズ３Ｅ・フェルト） ４Ｌ ブラック 54515-6-0【】,TULALA(ツララ) モンストロ８２ アンドレ,フォックスレーシング メンズ サイクリング スポーツ Attack Fire Softshell Jacket - Men's Dark Red
.パールイズミ レディース 自転車 トップス【Pearl Izumi P.R.O. Pursuit LS Wind Jersey】Dazzling Blue / Black
,【メーカー直送のため代引・日時指定不可】【北海道沖縄離島不可】エバニュー(EVERNEW) バレーボール用品 テンションゲージ EKE959,ミズノ バレーボールシューズ ウエーブライディーンMID V1GA162509 ホワイト×ブラック×ゴールド,【JBEAM RX フェアウェイウッド】【3W(15.5度)/5W(17.5度)/7W(20.5度)】【M Series/M シリーズ】【JBEAM/ジェービーム】【Roddio/ロッディオ】【日本正規品】【OVDオリジナルカスタム/代引きNG】【05P26Mar16】
.ナイキ レディース フィットネス スポーツ Women's Nike Dri-Fit Cotton Graphic Tights Carbon Heather
,リンプロジェクト（rin project） SHINOBI ジャージ メンズ 男性用 サイクルウェア 自転車ジャケット 2117 BEIGE （Men's）,ハイドロターフ デッキマット ダイヤツートン SEADOO GTXシリーズ 全9色 【3Mシール付】,オイル シェル リムラR3 10W-30 20L※メーカー直送商品※納期が約5日掛かります※特別送料
.
メーカー直送 30%OFF シボレー FDB20R 20インチ/ホワイト(折畳み自転車 折りたたみ自転車 ミムゴ CHEVROLET スチール製 折り畳み式自転車)(割引きセール)(スーパーセール ポイント最大36倍 300円クーポン配布中) ボルティオ ミズノ CG7
MICHIGANMICHIGAN MATCH アルミ 3ブレード10-1/4 × 13RH
【水泳 設備・備品 エバニュー】[送料別途]ビート板整理棚 アルミ3-DX（EHB146） 2017-12-25
,オノフ キャディバッグ アーガイル柄 OB1916 2016モデル,キャロウェイ 815スリーブビッグバーサアルファ815ドライバー用スリーブUS純正品CRAZY SPORTS/クレイジー スポーツ CRAZY BORON/クレイジー ボロン【送料無料】,【ｽｰﾊﾟｰｾｰﾙ ﾎﾟｲﾝﾄ１０倍】スミス マリエットスプール Ｓ－７Ｂ
. バスケットシューズ バッシュ アンダーアーマー UnderArmour Curry 2.5 Blk/Charcoal
,NBA アレン・アイバーソン アンサー The Answer DMX 10 V61064 リーボック/Reebok グレー,アンダーアーマー/Under Armour SC30 カリー 2.5 CURRY 2.5 1274425-104 ホワイト バッシュ,Nike KD 9 Varsity Red メンズ University Red/White ナイキ バッシュ Kevin Durant ケビン・デュラント
.【レイン系】【241-6988871】Callaway-キャロウェイ- LADYS (レディース) フード付き 4WAYワンピース型 千鳥プリント レインウェア【ウェア】S,M,L,LLサイズ【16】
,プロギア RED TITAN FACE アイアン カーボンシャフト 単品[＃5、Aw、Sw],ヨネックス トライプリンシプル ウエッジ N.S.PRO MODUS3 TOUR105 シャフト 特注カスタムクラブ,YAMAHA -ヤマハ- RMX リミックス UT ユーティリティ N.S.PRO 950 シャフト【smtb-ms】
.Loudmouth Golf レディース用 All Stars 6 ショートパンツ 短パン ゴルフ用品【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】
,ロイヤルコレクション ゴルフ BBD V7 チタニウム ユーティリティー GS HYBRID S200 スチールシャフト Royal Collection Ti【ロイヤルコレクション】【ゴルフ】【BBD】【V7】【チタニウム】【ユーティリティー】,【最大36倍！ポイント祭！ 12/7 1：59迄】キャロウェイ ゴルフウェア レディース クルーネックニット 7260813 2017秋冬,マジェスティック Majestic メンズ Authentic Hooded Gamer Jacket LS アウター 野球ウェア XM23 0032
.【F】SIDI/シディ サイクルシューズ レベル ブルー/ホワイト 38.5
,シマノ DEORE XT FC-M8000 11S クランクセット 34X24T 175mm,練習用品 ライト スイングお得ね 黒 M-285,【新品】【送料無料】【メーカー正規カスタム品】ミズノ CLK-F Ti フェアウェイウッド 特注養老カスタム・Diamana W シャフト装着仕様(ミツビシディアマナWシリーズ/白マナ)[MIZUNO/MPCLKFチタン/YORO/FW/3W/5W]
.(送料無料) (mont-bell)モンベル クラッグホッパー レディース (スカイ) 23.5 (montbell)
,スーパーセール期間中ポイント5倍※！さらにクーポンも！ CERAMIC SPEED セラミックスピード マビック ハブキット (MAVIC-17) マビック マヴィック ベアリング ※要エントリー,VOLCOM ボルコム BL STRETCH GORE JKT ストレッチゴアジャケット 17-18 2018 17/18 スノーボード ウェア スノーウェア スキーウェア ウエア【ぼーだまん】,シュノーケリング マリンスポーツ Cressi Adjustable Mask Fin Snorkel Set with Carry Bag, YL-SM
.シュノーケリング マリンスポーツ Full Face Snorkel Mask (Pink, Child)
,【納期約6～8週間】【特注品】タイトリスト 718 AP1 アイアン単品(4I、48）ダイナミックゴールドAMTシャフト[Titleist]【ゴルフクラブ】【送料無料】【GS7】,【2014年度モデル在庫処分大特価】フィジーク トライトーン カーボン レッド/シルバー トライアスロンサドル fi'zi:k TRITONE CARBON RED/SILVER TRIATHLON SADDLE FIZIK 自転車【送料無料】,SHIM SHIFTER SORA STI 9X3 ST R3000/3030 9X3 S (海外取寄せ品)キャラバン caravan 山晴社 アウトドア ベスト 山晴社_シュエットキルトベスト 0451039 104 チャコール小川キャンパル PVCマルチシート340×220用 [OGAWACAMPAL テントシート]
.
、、各メディアの本裁判の記事へのリンクをご紹介します。
毎日放送
http://www.mbs.jp/news/jnn_4843886_zen.shtml
日テレニュース24
http://news24.jp/nnn/news8892456.html
読売新聞
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20111005-OYO1T00850.htm?from=main3
朝日新聞
http://www.asahi.com/national/update/1005/OSK201110050041.html
産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111005/trl11100512230001-n1.htm
↑ ページの先頭に戻る