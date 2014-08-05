 >  >  > 【最大32倍!】 テイルウォーク トラウティア 66UL (管釣り エリア トラウトロッド) 【店内全品ポイント5倍以上!12/7 1：59まで】

adidas正規品/超特急EMS/UNISEX ORIGINALS TUBULAR ヅムサク PK

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100％本物であるということをお約束致します。

。全ての商品はEMS(発送後2~3日でお宅へ届けます。)で送りします。●補償制度●本物保証制度と無料鑑定サービス●郵送中の事故・紛失は、当方が責任を負います。●商品は正規代理店購入の正規品であることを保証します。。●商品は「ご入金後の買付け」となりますので、品切れの際は「お取引キャンセル」となります。●注意事項: 日本の検品基準とは違いがあり、ボンドの仕上げやゴムの非対称、小さい点など商品の質に関してのお問い合わせが多いですが、上記の理由での返品、交換は致しかねます。誰も真似できない個性と独創的なスタイル。チューブブラの実験的な感覚と一緒にランニングシューズとバスケットボールシューズヘリテージの新鮮な出会いを披露革新的なストリートウェアに会ってみてください。靴下のように密着されているローカットシルエットが引き立つチューブブラ置くシューズです。洗練されたツートンカラーのアディダスプライムニットが履くすぐ適応する快適なフィットと優れた柔軟性を提供します。チューブブラのシグニチャールックを秘め大胆なアウトソールデザインを完成します。

品名：BY3558

カラー : WHITE / WHITE / WHITE

(商品のカラーは、お客様のモニター環境や設定により、実際の色と異なって見える場合があります。)

素材：表地：ポリエステル100％+天然皮革（牛）/裏地：100％ポリエステル/ EVA

サイズ : ご注文時にサイズをご指定下さい 。。。 -X (在庫なし) -O(在庫あり)

22cm -O

22.5cm -O

23cm -O

23.5cm -O

24cm -O

24.5cm -O

25cm -O

25.5cm -O

26cm -O

26.5cm -O

27cm -O

27.5cm -O

28cm -O

28.5cm -O

こちらの商品は返品補償制度の対象商品です

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