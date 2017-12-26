Helly Hansen 'Hustad' Jacket 女性 レディース Henry Dress】 ロングコード

2017年04月01日（土）～2017年07月31日（月）

4月～7月（前期）受講生募集中！

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時間：
各講座詳細参照

2017年08月01日（火）～2017年11月30日（木）

8月～11月（中期）受講生募集中

【enjoy 夏】かさいカルチャークラブ（中期）

それぞれが大人気。

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時間：
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2017年08月11日（金・祝）

かさいシネマ倶楽部
超高速！参勤交代 リターンズ

《参勤》より《交代》はもっとピンチ！
弱小貧乏藩の奇想天外な作戦がふたたび幕を開ける！！
さて、どうなりますやら！？

場所：
文化ホール
時間：
①１０：３０開演
②１３：３０開演
開場：各３０分前

2017年08月27日（日）

アキラボーイとタヌキチくんのデジタルショー

加西市民会館にあの！デジタル芸人アキラボーイがやってくる！

場所：
文化ホール
時間：
１回目　10：30～（開場は30分前）
２回目　13：00～（開場は30分前）

2017年07月23日（日）

かさいカルチャーフェスティバル 2017

夏休みだ！！加西市民会館で楽しんじゃおう！

場所：
文化ホール / 小ホール / ギャラリー
時間：
開場：12時30分
終了：16時00分（予定）

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