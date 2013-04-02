2017年8月6日(日)
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Soft woven fabric Plunge neck Side zip fastening Close-cut bodycon fit ＊UKサイズ表記はヌードサイズですので、実寸に近いサイズをお選びください。（サイズは目安とお考えください） 【発送について】 ☆ご注文後に海外店舗より買付を行いますので、発送まで10日～２週間前後の期間を頂いております。お時間に余裕をもってご注文ください。 ☆配送期間は郵送事情等により遅延する場合がございます。 ☆日本国内より配送致しますので関税はかかりません。 ☆発送後【5営業日以内】に商品がご到着しない場合にはお早めにご連絡下さい ☆ブレゼント・ギフト包装等は承っておりません。 【キャンセル・ご返品について】 ☆ご注文後のサイズ違い、イメージ違い等のお客様都合でのキャンセル・クレーム・返品は一切お断りさせていただきます。 ☆海外からのお取り寄せとなりますので、ご交換・ご返品は一切お受けできかねます。 ☆発送前に検品を行っておりますので、サイズ違い・色違いを除き、クレームはお受付致しかねます。 【商品について】 ☆商品の（素材・カラー・加工等）掲載画像と少々誤差が出てしまう場合がありますので、ご了承ください。 ☆当方取り扱い商品は海外製品となり、製造・検品基準が甘く、小さな傷や汚れ及びほつれ等がある場合がございます。 ☆海外製品は日本のものに比べて縫製が粗く糸が出ていたりすることがあります。また、ファスナー(特に切替部分)が上がりにくいということは海外基準では返品対象となりませんのでご理解お願いたします。 ☆本革・スエード等の天然素材は個体ごとにお色味や風合いが異なります。 ☆靴のお箱につきましては、買付時点で破れや汚れがある場合がございます。 ☆海外からビニールによる簡易包装発送で届くため多少しわがついている場合が多くあります。 ☆海外製品は（縫製・作り）が荒くなっている商品（小キズ・小穴・イレギュラー等）稀にございます
商品詳細
商品名
BCBGeneration レディース ドレス ワンピース 送料無料 Sherbet Bodycon Coral Dress
商品説明
Soft woven fabric Plunge neck Side zip fastening Close-cut bodycon fit Machine wash 100% Polyester Our model wears a UK 8/EU 36/US 4 and is 178cm/510 tall
素材
サイズ
US Size 2 - UK 6 US Size 4 - UK 8 US Size 6 - UK 10 US Size 8 - UK 12 US Size 10 - UK 14 US Size 12 - UK 16
カラー
Sherbet
サイズ照合票
Size
Bust(cm)
Waist(cm)
LowHip(cm)
UK4
79
60
84
UK6
81.5
62.5
86.5
UK8
84
65
89
UK10
89
70
94
UK12
94
75
99
UK14
99
80
104
UK16
104
85
109
UK18
111
92
116
日本S
72-80
58-64
82-90
日本M
79-87
64-70
87-95
日本L
86-94
69-77
92-100
日本LL
93-101
77-85
97-105
★ご購入前に必ず下記をご確認ください★
Soft woven fabric
Plunge neck
Side zip fastening
Close-cut bodycon fit
＊UKサイズ表記はヌードサイズですので、実寸に近いサイズをお選びください。（サイズは目安とお考えください）ドレス ワンピース BCBGeneration 送料無料 Sherbet
【発送について】
☆ご注文後に海外店舗より買付を行いますので、発送まで10日～２週間前後の期間を頂いております。お時間に余裕をもってご注文ください。
☆配送期間は郵送事情等により遅延する場合がございます。
☆日本国内より配送致しますので関税はかかりません。
☆発送後【5営業日以内】に商品がご到着しない場合にはお早めにご連絡下さい
☆ブレゼント・ギフト包装等は承っておりません。
【キャンセル・ご返品について】
☆ご注文後のサイズ違い、イメージ違い等のお客様都合でのキャンセル・クレーム・返品は一切お断りさせていただきます。
☆海外からのお取り寄せとなりますので、ご交換・ご返品は一切お受けできかねます。
☆発送前に検品を行っておりますので、サイズ違い・色違いを除き、クレームはお受付致しかねます。
【商品について】
☆商品の（素材・カラー・加工等）掲載画像と少々誤差が出てしまう場合がありますので、ご了承ください。
☆当方取り扱い商品は海外製品となり、製造・検品基準が甘く、小さな傷や汚れ及びほつれ等がある場合がございます。
☆海外製品は日本のものに比べて縫製が粗く糸が出ていたりすることがあります。また、ファスナー(特に切替部分)が上がりにくいということは海外基準では返品対象となりませんのでご理解お願いたします。
☆本革・スエード等の天然素材は個体ごとにお色味や風合いが異なります。
☆靴のお箱につきましては、買付時点で破れや汚れがある場合がございます。
☆海外からビニールによる簡易包装発送で届くため多少しわがついている場合が多くあります。
☆海外製品は（縫製・作り）が荒くなっている商品（小キズ・小穴・イレギュラー等）稀にございます
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