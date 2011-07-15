3月11日・12日・18日・19日・20日 入学準備説明会

※各回とも同内容です。 ※会場の都合上、各回500名様までとさせていただきます。 ※新入生のみ、保護者のみの参加もできますが、ぜひ親子でのご参加をおすすめします。

昨年の参加者の声

■説明会では先輩の話があって、入学前に大学のことが少しわかり、

、安心しました。子供が面倒くさがり、入学準備説明会に行かなかったのが、

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、残念でした。（奈良県出身･経済学部･自宅生）■生協職員の方の詳しい説明や、先輩方の体験談が聞けて、とてもよく分かりました。疑問や不安が吹き飛び 、新幹線に乗り行った甲斐がありました。合格発表を見がてら「入学準備説明会」への参加をぜひおすすめします。（千葉県出身･農学部･自宅外生）■入学準備説明会に参加するとしないとでは、準備をするにあたってのスムーズさが全く違うと思いました。資料を見るだけではわからないことがたくさんありましたが、ていねいに説明してくださり、、、参加してよかったです。（大阪府出身･総合人間学部･自宅生）