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丸山製作所 4chラジコン動噴 MSA415R4C-1(8.5) Σ『カード対応OK！』リンナイ INAX VP15TF

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これまでのハウジングサービスに必要だったデータセンターへの入局や機器の設置といった物理作業のすべてを代行するコロケーションサービスです。大規模インフラ構築をアウトソースし、時間と作業コストを削減することでお客様は開発等コア業務に集中してご利用いただけます。

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物理的な作業のすべてをさくらが代行。24時間365日、、卓越したオペレーションでお客様のサーバの運用保守を行います。サーバ機器は、お客様持ち込み機材のほか、さくらインターネットからご利用に最適な機器の提案とレンタル、「さくらの専用サーバ」「さくらのクラウド」など他サービスとの組み合わせも用途に合わせてご案内いたします。

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SI事業者様に求められる提案力と、その裏付けとなるファシリティや対応の柔軟さを、さくらインターネットが支えます。環境に配慮した省エネデータセンターとして高い評価を得ている石狩データセンターと 【12/5限定 最大23倍 】### 伊藤鉄工 IGS SEI1(P=15)20 [送料無料]、15年以上の運用実績を誇る当社のノウハウによって 、お客様にとって最良のデータセンター環境を実現します。

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    規模拡大により管理が難しくなった自社環境をフルマネージド環境に移設

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    データセンター内のホスティングサービスとローカル接続。用途に合わせ自由な環境を低コストで実現

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    近年その重要性の高さが指摘されるディザスタリカバリ(DR)用途として、北海道にセカンダリ環境を設置

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    PUE1．1台という高い環境性能を持ったデータセンターの信頼

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1/2ラック
20ユニット
54,000円 （税抜：50,000円）
54,000円 （税抜：50,000円）
1ラック
42ユニット
97,200円 （税抜：90,000円）
97,200円 （税抜：90,000円）

※1/2未満のサイズも提供予定です。ご希望の方はお問い合わせください。

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230V
16A(3,68kVA)
54,000円 （税抜：50,000円）
48,600円 （税抜：45,000円）
100V
20A(2kVA)
54,000円 （税抜：50,000円）
27,000円 （税抜：25,000円）

※1/2ラックは230Vを1系統引き込み可能です（100Vの引き込みはできません）
※1ラックは230Vを2系統、100Vを1系統まで引き込み可能です。

そのほか、機材レンタルや運用保守に関するサービスをオプションで提供いたします。
詳しくは担当者までお問い合わせください。

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スペックを追求した「さくらの専用サーバ」やその場ですぐサーバを追加できる「さくらのクラウド」など、ホスティングサービスをローカルネットワークで接続。複数サービスを複合的に利用し、細かいサイジングの反映やご利用料金の最適化が実現できるようになりました。運用をアウトソースしながら、

、サーバ環境の継続的なコスト調整と最適なサービス選択が可能です。

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現在ご利用中の広域網接続に拠点を追加するイメージで ZS305TCS KVK eシャワー・3wayワンストップシャワー 532P15May16 lucky5days 【最安値挑戦中！最大27倍】■ コロナ 石油暖房機部材 金属パネル用別売部材 パネルスペーサー 長尺物L＝10mX2 【USB-8】、リモートハウジングサービスをご利用いただけます。 詳しく見る

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リモートハウジングのお申し込みは、お客様のご利用イメージを当社担当者がお伺いし、必要な構成の確認やスケジュール設定後に行います。お電話または無料相談・お見積りフォームまでお問い合わせください。

データセンターの資料請求やお見積 ブリヂストン　パワーエース（カクイチ　インダスCX）　定尺品　32φ×50ｍ、お問い合わせはこちら！

お申し込みについて

お申し込みは INAX浴槽【PB-1002BR/L11】右排水 ミスティアイボリー、お客様からお問い合わせいただき、

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投稿日 2017-12-26
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