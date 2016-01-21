2011/05/12 14:26 会員証 コメント : 4 コス子 更新 2016/01/21

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1枚のカードで会員を含む大人3人が一緒に入店できる

ということですね。

これは

2017-12-26



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、家族カードであっても同様です。

なので、普通に会員さんが1人いれば JERRY KEY メンズ Suits and Blazers 送料無料 Grey Blazer ナイキ 服 ショーツ メンズ グレー Nike Nike College Authentic On Court Shorts - Men's - Ohio State Buckeyes - Grey / Red、家族カードも無料で1枚作れますので WOOLRICH メンズ Sweaters and Sweatsh 送料無料 Khaki Sweater、1家庭で2枚のカードを持つことになり、最大大人6人の入店が可能になります。

18歳未満のお子様は人数に含まないので、何人連れて入ってもOKです。18歳は既にお子様じゃない気がしますけどね・・・。

お子様に関してはよっぽど怪しい人じゃなければ年齢確認も無いようですので、もしかしたら童顔の大人であればイケるかもしれませんが スパイダー メンズ ジャケット＆ブルゾン アウター Bandit Lightweight Fleece Jacket - Men's Black/Black/Fresh、本当はイケナイことなので小声で言っておきます。。

ただし、入場時は会員本人（もしくは家族会員）が、入り口で待機しているスタッフさんにカードを提示しなければならないし、精算も会員さんのみしかできません。レジでもカードを提示するように求められますのでお忘れなく！