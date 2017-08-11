 >  >  > タイド プルオーバー saltwater tide pullover セーター メンズファッション ニット トップス

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【洒落怖】私「何だ、このファイル？」→ファイルを右クリックすると、ＰＣの画面が真っ赤に染まりだした

2017年08月02日


source: http://toro.2ch.net/test/read.cgi/occult/1031519880/

647: あなたのうしろに名無しさんが・・・ 02/09/25 19:17
プチネタを一つ。
プチネタっつっても、ここ数日に起こった話で、私的には
未だに不思議な話なんですが・・・。


先日、友人の家に招待されました Publish パブリッシュ メンズ 男性用 ファッション ショートパンツ 短パン Publish パブリッシュ Kamron - Twill Shorts - Salmon 【バラシ】【barassi】【ジーンズ】【２０１７秋冬新作】【メンズ】【ブランド】【ストレッチデニム】【メンズファッション】【バラシ服】　裏起毛ストレッチジャージジーンズ　ブルー。
「コンビニ行って菓子でも買ってくるよ」と言って部屋からでた友人 K?HL Tropik Shirt - Short-Sleeve - Men's Charcoal アウトドア メンズ 男性用 シャツ Button-Down Shirts。
私はちょっとヒマなのでその部屋のＰＣを立ち上げてみたんです。
エロ動画とかあったら焼いて持って帰ろう　くらいな気分で。
少々時間はかかったけど無事にＰＣは起動。
ですが、デスクトップ上にあるのは「Ｒ」という名前のファイルだけ ドッカーズ メンズ ボトムス・パンツ【Easy Khaki D4 Relaxed Fit Pleated Pants】British Khaki。
見たこともないアイコンでした。それ以外は真っ黒な画面。
「ﾏｲｺﾝﾋﾟｭｰﾀとかゴミ箱はないのか・・」と思いながらも
とりあえずそのファイルを開いてみようと思って右クリックしました。
その瞬間、ＰＣの画面が真っ赤に染まりだしたんです。
真ん中あたりからジワジワと、だんだん外側に広がっていきます。
色々試してみましたが、それは止まらず、結局電源長押ししてＰＣを
強制終了しました。

「今のファイルはなんだったんだ？」と私が思っているところに
友人がコンビニのビニールをぶらさげて帰ってきました。。
「なんだ？このＰＣは ヴァンズ メンズ ボトムス・パンツ【Core Basic Fleece Pants】Black Heather 。」と私が聞くと、友人は
「あぁ、それ自作途中なんだけど電源ケーブルのつなぎ方がわからなくてさ。
　組み立て方とか色々教えてもらおうと思って」
確かに中を開いてみると、ケーブル類はほとんどつながってません。
電源ケーブルも然り。

・・・・・・じゃなんでさっきは立ち上がったんだ？未だに謎です。

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コメント

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コメント一覧

    • 1. 　
    • 2017年08月11日 02:40
    • ロケット団のイメージカラーは赤だからね、仕方ないね
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