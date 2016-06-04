 >  >  > 【送料無料】「陶鉢　輪型　１０号きん茶　20個セット　　（288mmΦｘ215mm）　10号鉢　土容量：7.2L　」　　アップルウェアー apple【マラソン201507_1000円】10P09Jul16

サラリーマンが世間に物申す！世間で話題のニュースに、独断と偏見で意見しています。
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この母親、インタビューでみなさんに迷惑をかけてすみませんばっかりで子供のこと全然言ってなかったな :「しつけ」で山林に置き去り、小学生が行方不明 北海道：朝日新聞デジタル https://t.co/tjzNIvjsVQ— なこ (@naco6r) 2016年5月29日
父親はメディアでてるけど— nishikido mi-ko (@Miryo698) 2016年5月30日
両親で置き去りにしたんやったよな？
母親はなにしてんの？
姉はどうおもてんねやろ？
おばあちゃんが質問に
答える意味
早く見つかってほしい！
ずすなすぎるやろ。
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