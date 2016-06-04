 >  >  > 【送料無料】「陶鉢　輪型　１０号きん茶　20個セット　　（288mmΦｘ215mm）　10号鉢　土容量：7.2L　」　　アップルウェアー apple【マラソン201507_1000円】10P09Jul16

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１週間以上が経過した先日‥

無事に男児が保護されました!!!!!!

いやぁ






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、こんなにホッとしたのは久しぶりでした。
正直、山に置き去りにされた男児はもう助からないかも‥
と思った方も多かったんではないでしょうか？

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水のみを飲み１週間以上山にいたんですから驚きです。

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さてさて、男児が置き去りにされてから、
ちょいちょい話題になっている男児の両親についてですが、

これまで取材などでも姿を見せなかった
男児の

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に焦点が集まっていますね。

ネットでは、

”自らの子供を置き去りにしておいて姿を見せないのはおかしい”


という声や

”置き去りにされた男児の母親はどうしてんの？しつけって本当？”



など、置き去りにされた男児の母親の所在を気にする声が聞こえました。

しかしこの度、しつけで山に置き去りにされた男児の
母親に関する新事実が分かりましたので、お伝えします!!

そこにはこれまで姿を見せなかった母親の衝撃の理由が明らかに!!



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しつけで男児を置き去り!!母親は何を思う?!



この度、しつけで男児を山に置き去りにしたという
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事件発生当初は 【SF-219】 リクシル ケアサポート水栓 (しびん洗い用) яз∀、
父親の証言が実際と食い違うなど、様々な疑問を生んだ事件でしたが
とりあえず置き去りにされた男児が発見されて良かったです。

この度、男児が発見されたことにより、
事件の詳細が一気に解明されることと思われます。

そんな中、ネット上の一部の声では、
置き去りにした両親のうち 【レディ型】【リミッタースペース付】【太陽光発電システム対応】【1次送り連系タイプ】BHS36263J1、母親が姿を一切現さないことを
疑問視する声が聞こえました。

以下ネットの声

この母親、インタビューでみなさんに迷惑をかけてすみませんばっかりで子供のこと全然言ってなかったな :「しつけ」で山林に置き去り、小学生が行方不明　北海道：朝日新聞デジタル https://t.co/tjzNIvjsVQ

— なこ (@naco6r) 2016年5月29日



父親はメディアでてるけど
両親で置き去りにしたんやったよな？
母親はなにしてんの？
姉はどうおもてんねやろ？
おばあちゃんが質問に
答える意味
早く見つかってほしい！
ずすなすぎるやろ。

— nishikido mi-ko (@Miryo698) 2016年5月30日



やはり、

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、男児を置き去りにしておいて
それはないだろうという声が多いようですね。




男児へのしつけは置き去りのみ？母親の教育方針は？



この度、しつけと称して置き去りにされた男児ですが、
これに似た”しつけ”は普段から行われていたんでしょうか？

これについては詳しい情報は出てきませんでしたが オーケー器材:RAキーパー 二段置台 型式:K-KW5GV、
近所の人の話によると、
親子は仲睦まじい姿をよく見せていたということでした。

もちろん各家庭で、しつけは様々ですね。
それは十分理解できます。

ただ、今回の”しつけ”は、少し度が過ぎたのかもしれません。
両親は十分反省する時間があったと思います。


今回の置き去りで、
インタビューにすぐ答えたのは男児の父親でした。

男児の母親は、コメントを一言残しただけで、
TVの前に姿をあらわすことはありませんでした。

一体なぜなのでしょう？



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しつけで置き去りの男児の母親は何をしていたの？



今回しつけと称し、置き去りにされた男児ですが
無事に発見されて良かったですね。

しかしネットでは 【1年間枯れ保証】【冬に収穫する果樹】ダイダイ/斑入りスダイダイ　15cmポット　　3本セット　送料無料　【】、置き去りにされた男児の両親に対し
様々な疑惑が浮上しています。

父親は嘘の証言を
母親は一度も姿を見せない

これらをとても疑問に思う声が多く聞こえました。

では、実際に男児の母親はこれまでなぜ、
TVの前に姿を現さなかったんでしょうか？


置き去り男児の母親は精神的に出れる状態ではなかった‥



自らの子供を山に置き去りにしてしまった。
これは普通の親であれば 【送料無料＆500円クーポン発行中！】バードレスマット　1型(住宅・ベランダフェンス向け)　20本入り　テープ付き止め金具40個付き、耐え難い事実です。

父親のしつけに、母親は抵抗できかったのかもしれない‥
本当のことを言わせないために父親と祖母が口封じのためにTVに出さなかった。

様々な憶測がありますが、

父親のしつけとはいえ、自らの子供を置き去りにしてしまった事は、
母親の精神を容易に破壊した可能性はあります。

これが、しつけで男児を置き去りにした母親が
今も姿を現さない理由かどうかは本人たちでないと確定はできませんが、
何か深いわけがあることは違いないでしょう。

また何か分かりましたらお伝えできればと思っております。

とりあえず、置き去りにされた男児が見つかって、、、本当に良かったです。



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2016-06-04 04:23  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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