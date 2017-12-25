 >  >  > 【送料無料】◆超キラキラ!! スワロフスキーの最高級の輝き!!【セレブ!!シルキーオーロラMIX】 メディアス MEDIAS PP LTE ES X U W N-04D N-05D N-07D N-02E N-04E N-05E N-06E ケース デコ

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ケースはデザインに合ったカラーをセレクトしております。

（主にポリカーボネート製）



スワロフスキー・クリスタライズはクリスタルガラス製です。

衝撃により割れ・欠けが生じますので優しくお取り扱い下さいませ。

接着には強力なボンドを用いて丈夫に施しております。

日々のご使用で角やふち、ボタン周りのスワロが外れてしまう場合もございますが、当店では予備のスワロフスキーをお付けしております。



ご注文後の制作です。

お色の変更やイニシャル入れなどもお受けできますので、ご注文時に備考欄などでご希望をお知らせ下さいませ。



定形外郵便は送料無料です。

















★MEDIAS全機種OK！

機種は、お手続き画面にて「備考」にご入力下さいませ。



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その他、新機種にも対応いたします！





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機種は、お手続き画面にて「備考」にご入力下さいませ。



※画像は他の機種での見本です。



アローズ全機種ＯＫ

宝石をびっしり埋め尽くしたような、

最高の輝きを貴方のスマートフォンに…



正規スワロフスキー・クリスタライズを使用して細部まで丁寧にお作り致します。もちろん側面も柄続きでデコレーションしております。



スワロフスキークリスタライズの最高峰の輝きを充分にお楽しみ戴ける、

クリスタル＆オーロラ＆ホワイトオパールの３カラー・サイズMIXです。

キラキラ＆ギラギラのMIXに、ホワイトオパールのお上品さが加わり、

セレブ感たっぷりの贅沢デザインです！



ご希望のお色でイニシャルや英字でお名前などをお入れする事も可能です。

（お入れするイニシャル・色・大きさ・位置 をお手続き画面にて備考欄にご要望下さいませ。）





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投稿日:

2017-12-25

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