ハリオ HARIO ダブルグラスコーヒーピレス DGC-40-OV 珈琲 コーヒーメーカー 期間限定ポイント2倍 住宅分電盤 日晴金属

世帯ごとに【別表1】が適用されます。

ただしひとり親世帯等の特例に該当する場合は【別表２】が適用されます ｶﾘﾀ 業務用ｺｰﾋｰﾏｼﾝ ET-250 【代引き不可】【珈琲マシン 珈琲用品】【喫茶用品】【コーヒーマシン コーヒー用品】【Kalita】【業務用厨房機器厨房用品専門店】。

【別表1】

対象世帯 補助金限額額（年額） 第1子 第2子 第3子以降 （１）生活保護法の規定に基づく保護を受けている世帯 308,000円 308,000円 308,000円 （２）当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯及び当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 272,000円 308,000円 308,000円 （３）当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額がこちらの世帯 人数 19歳未満の扶養親族の数

（H10.1.2～H28.12.31生まれ） 基準（上限）額 139,200円 223,000円 308,000円 16歳未満

（H13.1.2 ～H28.12.31生まれ） 16歳以上 19歳未満

（H10.1.2 ～H13.1.1生まれ） 市民税所得割課税額（円） 0人 0人 0人 34,500 1人 1人 0人 55,800 2人 1人 1人 66,900 2人 0人 77,100 3人 1人 2人 78,000 2人 1人 88,200 3人 0人 98,400 4人 1人 3人 89,100 2人 2人 99,300 3人 1人 109,500 4人 0人 119,700 5人 1人 4人 100,200 2人 3人 110,400 3人 2人 120,600 4人 1人 130,800 5人 0人 141,000 （４）当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額がこちらの世帯 人数 19歳未満の扶養親族の数

（H10.1.2～H28.12.31生まれ） 基準（上限）額 62,200円 185,000円 308,000円 16歳未満

（H13.1.2 ～H28.12.31生まれ） 16歳以上 19歳未満

（H10.1.2 ～H13.1.1生まれ） 市民税所得割課税額（円） 0人 0人 0人 171,600 1人 1人 0人 191,400 ２人 1人 1人 198,600 2人 0人 211,200 3人 1人 2人 205,800 2人 1人 218,400 3人 0人 231,000 4人 1人 3人 213,000 2人 2人 225,600 3人 1人 238,200 4人 0人 250,800 5人 1人 4人 220,200 2人 3人 232,800 3人 2人 245,400 4人 1人 258,000 5人 0人 270,600 上記区分以外の世帯 － 154,000円

308,000円

※表中の第１～第３子以降とは、小学３年生の子から数えて年齢の高い順に対象園児が何番目の子であるかで判断します 【 業務用 】福島工業 フクシマ 業務用冷蔵庫 幅1200mm 奥行750mmタイプ YRW-120RM2-F リビングこたつテーブル 本体 【長方形/幅120cm】 ナチュラル 『LINO』 木製 薄型ヒーター 継ぎ足付き【送料込/送料無料】 春日工芸 リビング こたつ KO14-36 （代引き不可）（メーカー直送品。代引不可・同梱不可・返品キャンセル・割引不可・突然終了あり）。

ただし今年度から（３）の階層までの世帯に限り、多子計算にかかる年齢制限を撤廃します 【送料無料】カタリナ フラットヒーターコタツ コタツテーブル カタリナ120BR カタリナ120NAN テーブル こたつ コタツ 天然木 省スペース 省エネ コンパクト 冬 季節限定 W120cm 幅120cm。対象となるのは園児と生計を一にする兄・姉に限ります リンナイエコジョーズ温水暖房熱源機RUFH-TE2403SAT2-3(A) kaecco ドレン排水切替ユニット式 24号・オートタイプ・暖房能力11.6kW 床暖房3系統熱動弁内臓 PS標準/PS扉内設置型。

※扶養親族数が６人以上の場合は、お問い合わせください。

※保育所・認定こども園・特別支援学校幼稚部等に通い、特例保育・家庭的保育事業等を利用する兄・姉がいる場合、その児童を第１子とみなして、園児を第2子とします。

※住宅借入金等特別控除適用前の所得割額で判定します。

ひとり親世帯等の特例

保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が次のAからEに該当する世帯で（３）の階層までの場合は【別表２】が適用されます（証明する添付書類が必要）。

A 生活保護を受けている方

B 配偶者のない者で現に園児を扶養している方（ひとり親家庭）

C 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方（在宅の者に限る）

D 特別児童扶養手当の支給対象児童（在宅の者に限る）

E 国民年金の障害基礎年金受給者（在宅の者に限る）

【別表2】

対象世帯 補助金限額額（年額） 第1子 第2子 第3子以降 （１）生活保護法の規定に基づく保護を受けている世帯 308,000円 308,000円 308,000円 （２）当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯及び当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 308,000円 308,000円 308,000円 （３）当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額がこちらの世帯 人数 19歳未満の扶養親族の数

（H10.1.2～H28.12.31生まれ） 基準（上限）額 272,000円 308,000円 308,000円 16歳未満

（H13.1.2 ～H28.12.31生まれ） 16歳以上 19歳未満

（H10.1.2 ～H13.1.1生まれ） 市民税所得割課税額（円） 0人 0人 0人 34,500 1人 1人 0人 55,800 2人 1人 1人 66,900 2人 0人 77,100 3人 1人 2人 78,000 2人 1人 88,200 3人 0人 98,400 4人 1人 3人 89,100 2人 2人 99,300 3人 1人 109,500 4人 0人 119,700 5人 1人 4人 100,200 2人 3人 110,400 3人 2人 120,600 4人 1人 130,800 5人 0人 141,000

※表中の第１～第３子以降とは、小学３年生の子から数えて年齢の高い順に対象園児が何番目の子であるかで判断します2017-12-25