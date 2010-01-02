ハリオ HARIO ダブルグラスコーヒーピレス DGC-40-OV 珈琲 コーヒーメーカー 期間限定ポイント2倍 住宅分電盤 日晴金属

呉市では、私立幼稚園に通う幼児の保護者の負担を少しでも軽くするため、 保育料等を減免する補助事業を行っています。
※ただし、市民税の所得割額による制限があります。
申請いただいた補助金については、対象者に３月上旬頃、各幼稚園を通して支給します。
世帯ごとに【別表1】が適用されます。
ただしひとり親世帯等の特例に該当する場合は【別表２】が適用されます ｶﾘﾀ 業務用ｺｰﾋｰﾏｼﾝ ET-250 【代引き不可】【珈琲マシン 珈琲用品】【喫茶用品】【コーヒーマシン コーヒー用品】【Kalita】【業務用厨房機器厨房用品専門店】。
|対象世帯
|補助金限額額（年額）
|第1子
|第2子
|第3子以降
|（１）生活保護法の規定に基づく保護を受けている世帯
|308,000円
|308,000円
|308,000円
|（２）当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯及び当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯
|272,000円
|308,000円
|308,000円
|（３）当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額がこちらの世帯
|人数
|
19歳未満の扶養親族の数
|基準（上限）額
|139,200円
|223,000円
|308,000円
|
16歳未満
～H28.12.31生まれ）
|
16歳以上
19歳未満
～H13.1.1生まれ）
|市民税所得割課税額（円）
|0人
|0人
|0人
|34,500
|1人
|1人
|0人
|55,800
|2人
|1人
|1人
|66,900
|2人
|0人
|77,100
|3人
|1人
|2人
|78,000
|2人
|1人
|88,200
|3人
|0人
|98,400
|4人
|1人
|3人
|89,100
|2人
|2人
|99,300
|3人
|1人
|109,500
|4人
|0人
|119,700
|5人
|1人
|4人
|100,200
|2人
|3人
|110,400
|3人
|2人
|120,600
|4人
|1人
|130,800
|5人
|0人
|141,000
|（４）当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額がこちらの世帯
|人数
|
19歳未満の扶養親族の数
|基準（上限）額
|62,200円
|185,000円
|308,000円
|
16歳未満
～H28.12.31生まれ）
|
16歳以上
19歳未満
～H13.1.1生まれ）
|市民税所得割課税額（円）
|0人
|0人
|0人
|171,600
|1人
|1人
|0人
|191,400
|２人
|1人
|1人
|198,600
|2人
|0人
|211,200
|3人
|1人
|2人
|205,800
|2人
|1人
|218,400
|3人
|0人
|231,000
|4人
|1人
|3人
|213,000
|2人
|2人
|225,600
|3人
|1人
|238,200
|4人
|0人
|250,800
|5人
|1人
|4人
|220,200
|2人
|3人
|232,800
|3人
|2人
|245,400
|4人
|1人
|258,000
|5人
|0人
|270,600
|上記区分以外の世帯
|
－
|154,000円
|308,000円
※表中の第１～第３子以降とは、小学３年生の子から数えて年齢の高い順に対象園児が何番目の子であるかで判断します 【 業務用 】福島工業 フクシマ 業務用冷蔵庫 幅1200mm 奥行750mmタイプ YRW-120RM2-F リビングこたつテーブル 本体 【長方形/幅120cm】 ナチュラル 『LINO』 木製 薄型ヒーター 継ぎ足付き【送料込/送料無料】 春日工芸 リビング こたつ KO14-36 （代引き不可）（メーカー直送品。代引不可・同梱不可・返品キャンセル・割引不可・突然終了あり）。
ただし今年度から（３）の階層までの世帯に限り、多子計算にかかる年齢制限を撤廃します 【送料無料】カタリナ フラットヒーターコタツ コタツテーブル カタリナ120BR カタリナ120NAN テーブル こたつ コタツ 天然木 省スペース 省エネ コンパクト 冬 季節限定 W120cm 幅120cm。対象となるのは園児と生計を一にする兄・姉に限ります リンナイエコジョーズ温水暖房熱源機RUFH-TE2403SAT2-3(A) kaecco ドレン排水切替ユニット式 24号・オートタイプ・暖房能力11.6kW 床暖房3系統熱動弁内臓 PS標準/PS扉内設置型。
※扶養親族数が６人以上の場合は、お問い合わせください。
※保育所・認定こども園・特別支援学校幼稚部等に通い、特例保育・家庭的保育事業等を利用する兄・姉がいる場合、その児童を第１子とみなして、園児を第2子とします。
※住宅借入金等特別控除適用前の所得割額で判定します。
保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が次のAからEに該当する世帯で（３）の階層までの場合は【別表２】が適用されます（証明する添付書類が必要）。
A 生活保護を受けている方
B 配偶者のない者で現に園児を扶養している方（ひとり親家庭）
C 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方（在宅の者に限る）
D 特別児童扶養手当の支給対象児童（在宅の者に限る）
E 国民年金の障害基礎年金受給者（在宅の者に限る）
|対象世帯
|補助金限額額（年額）
|第1子
|第2子
|第3子以降
|（１）生活保護法の規定に基づく保護を受けている世帯
|308,000円
|308,000円
|308,000円
|（２）当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯及び当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯
|308,000円
|308,000円
|308,000円
|（３）当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額がこちらの世帯
|人数
|
19歳未満の扶養親族の数
|基準（上限）額
|272,000円
|308,000円
|308,000円
|
16歳未満
～H28.12.31生まれ）
|
16歳以上
19歳未満
～H13.1.1生まれ）
|市民税所得割課税額（円）
|0人
|0人
|0人
|34,500
|1人
|1人
|0人
|55,800
|2人
|1人
|1人
|66,900
|2人
|0人
|77,100
|3人
|1人
|2人
|78,000
|2人
|1人
|88,200
|3人
|0人
|98,400
|4人
|1人
|3人
|89,100
|2人
|2人
|99,300
|3人
|1人
|109,500
|4人
|0人
|119,700
|5人
|1人
|4人
|100,200
|2人
|3人
|110,400
|3人
|2人
|120,600
|4人
|1人
|130,800
|5人
|0人
|141,000
インテリア おしゃれ 軽量折れ脚こたつ 80×80cm+国産こたつ布団 2点セット こたつ 正方形 日本製 セット こたつ布団／F_モコ・ブラウン,【送料無料】三菱電機エアコン （冷房時22～33畳／暖房時21～26畳）「霧ヶ峰 Zシリーズ」 MSZ-ZW8017S-T 【フィルター自動お掃除機能付】,【送料無料】 電動ミシン 両手が使えるフットコントローラータイプ JANOME（ジャノメ） JN508DX ★全品ポイント10倍！（P10倍）★税抜5000円以上で送料無料★激安祭,パロマ ガス給湯器【PH-163EWFS】【PH163EWFS】給湯専用 16号 屋内壁掛型【smtb-f】,KONO コーノ式コーヒーサイフォン SKD型 3人用 サイフォンガステーブル用 SK-3G,ZOJIRUSHI（象印） 圧力IH炊飯ジャー 極め炊き 5.5合 NP-BF10-TD / NP-BF10-NZ■5.5合炊き圧力IH炊飯器 5合炊き 省エネ 新生活 ファミリー向け,パナソニック レディ型 住宅分電盤 あかりぷらすばん リミッタースペースなし 露出・半埋込両用形 回路数26+回路スペース3 《スマートコスモ コンパクト21》 BHS87263L,【送料無料】Rinnai RUF-E2005SAW(A)-13A シャンパンメタリック エコジョーズ [ガス給湯器(都市ガス用)屋外壁掛型 オート 20号] 【20号】 設置工事 工事 可 取替 取り替え 交換,【全品送料無料!】▲[RPH10-1200RVL2G]リンナイ パネルヒーター 縦型（壁掛タイプ）,SHARP純正パーツ 掃除機用吸込口 217935S006（シルバー系） シャープ 【RCP】 05P27May16,*ダイキン*S56UTAXP[-W/-C] エアコン AXシリーズ 暖房 15～18畳/冷房 15～23畳[S56TTAXPの後継品],スギコ産業:セントローマン ノンスリップグリップ フライヤー用カス揚 03502,[スマホエントリーでポイント10倍 11/24 10:00～12/1 9:59]【メーカー直送品で送料無料！】三化工業 ハイラジエントヒーター SRH-273G【smtb-k】【kb】【キッチン】【コンロ】【格安】,【ワーリング】★フードブレンダーCB-15T★【プロ・業務用厨房機器！！】,コロナ ファンヒーター FH-WZ5716BY送料無料 家電 ヒーター 暖房器具 季節家電 家電暖房器具 家電季節家電 ヒーター暖房器具 暖房器具家電 季節家電家電 暖房器具ヒーター コロナ V・W【TD】【代引不可】【お取り寄せ】パナソニック CS-257CEX-W クリスタルホワイト エオリア EXシリーズ(2.5kW),【送料無料】ダイキン MCK55U-T [加湿ストリーマ空気清浄機 （ディープブラウン）],荒木金属 関西式たこ焼器(18穴) 1枚掛 13A GTK7802,【SZRG45BBT】ダイキン業務用エアコン EcoZEAS エコ・ダブルフロー 1.8馬力/三相200V 天井埋込カセット形 標準タイプ【smtb-td】,MSZ-ZXV2817-W 三菱電機 ルームエアコン10畳 Zシリーズ ムーブアイ極 ウェーブホワイト【smtb-k】【ky】【KK9N0D18P】,福島工業 2段ドロワータイプ冷蔵庫 TBW-40RM3,【工事費込セット（商品＋基本工事）】[CS-907CX2-W] パナソニック ルームエアコン Xシリーズ Eolia エオリア ダブル温度気流搭載 冷暖房：29畳程度 2017年モデル 単相200V・20A クリスタルホワイト 【送料無料】 【工事費込みセット】 【設置費込み】,★RPI-GP140RSHP2 【今ならリモコンプレゼント！】 日立 業務用エアコン 省エネの達人(R32) てんうめ高静圧タイプ 同時ツイン140形 (5馬力 三相200V ワイヤレス),日東工業 エコキュート(電気温水器)+IH用 HCB形ホーム分電盤 入線用端子台付(ドア付)リミッタスペースなし 露出・半埋込共用型 エコキュート用ブレーカ30A主幹3P50A 分岐14＋2HCB3E5-142TL3B,ﾌﾞﾗｯｸﾌﾗｲﾃﾞｰ★当店限定★ｴﾝﾄﾘｰでﾎﾟｲﾝﾄ最大36倍 11/24 10:00～11/27 9:59までクリンスイ 据置型浄水器 クリンスイ エミネントII EM802-BL【10P24Nov17】,エスプレッソマシン【BIALETTI（ビアレッティ）/MOKISSIMA（モキッシマ）】SILVER（シルバー/銀） CF43-SV【S1】,（まとめ） カシオ(CASIO) NAME LAND（ネームランド） スタンダードテープ 6mm 透明（黒文字） 5個入×2パック【送料込/送料無料】,iPhoneSE iPhone5s / 5 ケース 本革 手帳型 フィレンツェ / ブロンズ レザー アイフォンカバー スマホケース アイフォン5s アイフォンSE ブランド モーダマニア modaMania,【[ミラー付き] MOTOROLA Moto Z2 Play 専用 手帳型スマホケース 横開き ワニ柄 牛革 レッド(LW229-H)】[返品・交換・キャンセル不可].
iPhone7 対応 ハード クリアケース カバー シェル ペンギン 風船 【10点】univa,(業務用30セット) キングジム テプラ PROテープ/ラベルライター用テープ 【耐熱ラベル/幅：6mm】 長さ2m SN6K 送料無料！,【[ミラー付き] SAMSUNG サムスン GALAXY S8+ SC-03J docomo/SCV35 au 専用 手帳型スマホケース 縦開き 蛇柄 牛革 ブラウン(LW228-V)】[返品・交換・キャンセル不可],(業務用30セット) キングジム テプラPROテープ/ラベルライター用テープ 【幅：18mm】 SC18P 桃に黒文字【送料込/送料無料】【スーパーSALE】,【送料無料】 AQUOS PHONE ZETA SH-02E用ケース ビッグ３Dジュエル付きデコレーション （マルチカラー）aquos phone zeta sh-02e カバー スマホケース スマホカバー アクオス フォン sh02e ケース/カバー/CASE/ケース,ハイパワークリーナー 乾湿両用 AS-10L 東浜(TOHIN),カンキョー コンデンス除湿機 ELD 宅配便 全国 送料無料（）◇室内干し 除湿乾燥機 冬季でも一年中強力除湿 コンデンス 除湿機 除湿乾燥機 衣類乾燥機 結露 梅雨 PM2.5対策※代引き不可,マキタ 高圧洗浄機 清水専用 電動タイプ 吐出圧7MPa 水量8L/min 洗浄ガン連動モータ付 高圧ホース10m付 HW701,レッキス工業 【代引不可】【直送】【個人宅不可】 REX GE160-R エンジン式洗浄機（簡易防音型） No.440158 [A071301]ハイアール 「しわケア」脱水でアイロン時間と手間を短縮できる! 4.5kg全自動洗濯機(ホワイト) JW-C45A-W【納期目安：１週間】,★期間限定ポイント2倍★PCZ-ZRMP56SKM三菱電機 業務用エアコン 超省エネ天吊形 2.3馬力 シングル単相200V ワイヤードスリムZR ムーブアイ★在庫状況はお問合わせ下さい★,ダイキン（DAIKIN） FIVE STAR ZEAS(ファイブスタージアス) SSRN50BBNT 天井埋込カセット形 マルチフロータイプ ショーカセ 2.0馬力相当 ペア 三相200V ワイヤレス 【メーカー直送】【代引不可】,★期間限定ポイント2倍★PSZ-ZRMP56SKM三菱電機 業務用エアコン 超省エネ床置形 2.3馬力 シングル単相200V ワイヤードスリムZR★在庫状況はお問合わせ下さい★,【無料3年保証/工事もご依頼で5年】【送料・代引無料】*リンナイ*RUF-VS1615SAA ガスふろ給湯器 設置フリー屋外壁掛型 [オート] 16号15Aタイプ アルコーブ設置型,☆【無料3年保証/工事もご依頼で5年】【送料・代引無料】*ノーリツ*OTX-415F 石油ふろ給湯器 貯湯式屋内据置型 [標準] 4万キロ,【送料無料】NORITZ GT-C2462AWX-BL-13A エコジョーズ [ガスふろ給湯器(都市ガス用) 設置フリー形 屋外壁掛型 24号 スタンダード(フルオート) ] 【24号】 設置工事 工事 可 取替 取り替え 交換,『カード対応OK！』テラル ポンプ【65PV2A-52.2】排水水中ポンプ 樹脂製 PV2A（自動式） 50Hz 三相200V,【リフォーム認定商品】【工事費込セット（商品＋基本工事）】[BHP-F37RD-IR-FC] 【メーカー直送のため代引不可】 日立 エコキュート 水道直圧給湯 フルオート 角型 ウレタンク 370L ナイアガラ出湯 浴室・台所リモコン付 脚カバー付 【送料無料】,三菱 産業用有圧換気扇【EG-50ETXB3-F】温泉・温水プール・重塩害地域用【smtb-TD】【saitama】,パナソニック 空気清浄機 F-PXP55-K[適用床面積]25畳,【萩原工業 遮熱シート スノーテックス・クール 約1.8×1.8m 24枚入】＜メーカー直送又はお取り寄せ商品のため ご注文後のキャンセル・返品・変更不可になります＞◇,お洒落な家具 こたつ 長方形 スクエアこたつ 90x60cm+はっ水リバーシブル省スペースこたつ布団 2点セット こたつ布団 ロー 天然木 ウォールナット オーク こたつカラー:ウォールナット（ブラウン）/布団:レンガxブラウン,こたつ 折れ脚 高さ調節 円形 ロンド75cm テーブル(家具調こたつ コタツ 炬燵 おこた 暖卓 座卓 暖房機器 継脚 おしゃれ 敬老の日 省エネ）送料無料 おしゃれ 敬老の日,【本体のみ】三菱電機 電気温水器 460L自動風呂給湯タイプ 高圧力型 フルオートSRT-J46WDM5,ガスバーナー 【鋳物コンロ】【タチバナ製作所】(卓上型)【三重】【種火付】(16500kcal/h)【TS-318P】(16500kcal/h)【送料無料】【業務用】,【東芝ならメーカー3年保証】東芝 業務用エアコン 天井カセット形4方向吹出しスーパーパワーエコゴールド 同時ダブルツイン 280形AUSF28077X(10馬力 三相200V ワイヤレス),###βダイキン エコキュート【SEQ46TFV】(本体のみ) スマQ フルオートタイプ 角型 パワフル高圧 460L,【送料無料】コーヒーメーカー 025-01M,クビンス ホールスロージューサー JSG-721W ホワイト【送料無料】,【送料無料】NORITZ N3WN8PWASKSTES LPG プラチナシルバー piatto(ピアット) [ビルトインガスコンロ(プロパン用・左右強火力・60CM)],【都市ガス用・左強火力】 ノーリツ 60cmビルトインコンロ Metal Top N3GN2RSQ1-L 12A13A 無水片面焼・温度調節なし【smtb-k】【ky】【KK9N0D18P】,
ただし今年度から（３）の階層までの世帯に限り、多子計算にかかる年齢制限を撤廃します。対象となるのは園児と生計を一にする兄・姉に限ります。。
※扶養親族数が６人以上の場合は、お問い合わせください。
※保育所・認定こども園・特別支援学校幼稚部等に通い、特例保育・家庭的保育事業等を利用する兄・姉がいる場合、その児童を第１子とみなして、園児を第2子とします。
※住宅借入金等特別控除適用前の所得割額で判定します。
各幼稚園を通じて「保育料等減免措置に関する調書」などの書類を配布します。 必要事項を記入の上、通園させておられる幼稚園に提出してください。
呉市福祉保健部子育て支援課
TEL：0823-25-3254
住所：〒737-8501 呉市中央4-1-6