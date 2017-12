ダンノ（DANNO）アッパーロアーバイク(d5605)【P27Mar15】 [即出荷可能] 【ローリングス】 エクササイズ

ナイフなどで自分の手などを切って血が出てくると血を見ただけであわててしまう人がいますね。

今日は次の会話を英語で言ってみてください。《会話例》「ああ、このナイフすごく切れます。自分のこと切ってしまいました。」「どれどれ。ああ、ひどくは切っていませんよ。ただのかすり傷ですね。」「でも、血が出ています。」「赤ん坊じゃないんだから。血は大してでていません。バンドエイドをもってきましょう。」《英語に置き換え例》"Oh,this knife is sharp.I've cut myself.""Let me see.Oh,you haven't cut yourself badly.It's only a scratch.""But I'm bleeding!""Don't be such a baby.It's not bleeding a lot.I'll get a Band-Aide"《用語の説明》sharp →鋭い、切れ味の良いcut oneself →自分自身を切るLet me see →「私に見せて」とう時の決まり表現。scratch →かすり傷、ひっかき傷I'm bleeding →出血している bleed は「血が出る」cut myself などという表現法に慣れておきましょう。

