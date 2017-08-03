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ダンノ（DANNO）アッパーロアーバイク(d5605)【P27Mar15】 [即出荷可能] 【ローリングス】 エクササイズ

この日本語を英語でどう言ったらいいの？と考えながら学ぶと興味がわいて覚えるものです。

文化が違えば表現も違うことを頭に入れて、英語にトライしましょう
星座による運勢
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ダンノ（DANNO）アッパーロアーバイク(d5605)【P27Mar15】 [即出荷可能] 【ローリングス】 エクササイズ

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ナイフなどで自分の手などを切って血が出てくると血を
見ただけであわててしまう人がいますね。


今日は次の会話を英語で言ってみてください 【 トヨタ C-HR 型式 NGX50 153cmx120cm 】 SHINKE シンケ 【 車中泊 ラブベット フルフラット上クッションマット 】≪ 低反発クッションタイプ 表地：PU合皮 裏地：コットン 厚：約7cm 重量：約6.0kg カラー：要選択 ≫※各所隙間有※。

《会話例》
「ああ、このナイフすごく切れます アストゥカス As Tucus Millaris Bivy Sack (フルメッシュ)。自分のこと切って
しまいました。」

「どれどれ 。ああ、ひどくは切っていませんよ。ただの
かすり傷ですね。」

「でも、血が出ています RODDIO ロッディオ　ハイブリッドUT/FireExpress プレミアムバージョンUT-55。」
「赤ん坊じゃないんだから。血は大してでていま
せん。バンドエイドをもってきましょう。」

《英語に置き換え例》
"Oh,this knife is sharp.I've cut myself."
"Let me see.Oh,you haven't cut yourself badly.
It's only a scratch."

"But I'm bleeding!"

"Don't be such a baby.It's not bleeding a lot.
I'll get a Band-Aide"

《用語の説明》
sharp →鋭い、切れ味の良い
cut oneself →自分自身を切る
 
Let me see →「私に見せて」とう時の決まり表現 【USモデル】【GBB_EPIC_/エピック_ドライバー】【9度/10.5度】【BASSARA_P/バサラ_フェニックス】【キャロウェイ】【三菱レイヨン】【US正規品】【OVDカスタム】【OVDオリジナル/代引NG】【05P26Mar16】。
scratch →かすり傷、ひっかき傷
I'm bleeding →出血している　bleed は「血が出る」
cut myself などという表現法に慣れておきましょう 【USモデル】【GBB_EPIC_/エピック_ドライバー】【9度/10.5度】【Tour_AD_PT/ツアーAD_PT】【キャロウェイ】【グラファイトデザイン】【US正規品】【OVDカスタム】【OVDオリジナル/代引NG】【05P26Mar16】。。

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