【クリアランス特価10%OFF】【送料無料】【JETPILOT/ジェットパイロット】2017 MATRIX2 2MM TOUR COAT マリンコート ブラック/ゴールド 17JP (37299) M65フィールドジャケット 日本正規品正規品登場

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確定判決
読み方：かくていはんけつ
・解説
通常の不服申立て方法（上訴等）によっては争うことができなくなった（確定した）判決をいう。
判決が確定すると、 、その判断には既判力が生じる（民事訴訟法114条）。また 、給付判決が確定すると執行力が生じ、債務名義となるので（民事執行法22条1号）、、、その正本に基づいて強制執行をすることができる。
・著作権・免責事項
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