 >  >  > フィラ Fila Double Needle Stitched Tight Capris - Black Aquamarine パンツ ショートパンツ

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『 過失相殺について理解してみよう 』

交通事故に遭うと、者は加害者に対して損害賠償を請求することになります。
しかし、事故の原因が者にもあると判断された場合は、者側も賠償責任を負わなければなりません。
このときに出てくるのが

過失相殺

という言葉です。
あらかじめ理解しておくと、耳にした際にも話を進めやすいと思います。

そこで今回は Valentino Garavani レディース Flat Shors 送料無料 sky blue Flat Shoes Shoes Woman Valentino、このことについて簡単にまとめました。（ 最終更新：2015年1月 ）

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過失相殺とは ATTIC AND BARN レディース DRESSES 送料無料 Light grey Short dress、者側にも過失があるときは、その過失責任の割合に応じて損害額を減額すること です。（ 民法 722 条 2 項 ）

たとえば、交通事故の過失割合が 9：1 となり、あなたにも 1 割の責任があると判断されたとしましょう。
そして、加害者が あなたに対して支払う治療費と慰謝料の総額が 100 万円 だと仮定します。
すると、100 万円から 1 割分を過失相殺で差し引くことになり、あなたが受け取れる金額は 90 万円となります。
つまり、過失割合の分だけ者の自己負担になる というわけですね。
こうしたことを踏まえて、必要な場合は健康保険や労災保険を優先して使った方がいい場合もあります。この点については お仕立て上がり 訪問着単品「ネールピンク　波に檜扇、吉祥草花」正絹着物 礼装 正絹訪問着 高級プレタ ＜T＞【メール便不可】、


でまとめましたので、こちらを参考にしてください。

ただし、自賠責保険に関しては者保護を目的にしているので、者に重大な過失がない限り減額はされないようです。
ちなみに、過失割合や加害者に請求できる損害賠償については、


で わかりやすくまとめましたので、こちらを参考にしてください。

慰謝料や損害賠償の話をする際は、こうしたことを頭に入れて、納得のいく解決を図ると良いかも知れません。

交通事故で賢く対処するために



保険について理解する



事故車の対処について



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