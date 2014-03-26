バズリクソンズ BUZZ RICKSON’S セットイン スウェット 『U.S.ARMY PARATROOPS』 BR64211 “BUZZ BR-7223 Suspenders【送料無料】

日本の船舶は、「船舶安全法」第１条で
航行に堪えうる性能があって
人命の安全を保てるいろいろな設備がなければ
航行してならないと決められています。
で Carhartt メンズ ビッグ & トール ハイ Visibility クラス 3 防水 ジャケット,Brite Lime,XXXX-ラージ (海外取寄せ品)、海は世界とつながっています。
当たり前ですが、
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たくさんの荷物を積んで地球の反対側から
物資を運んでくる大きな船もあります。
また、穏やかなところもあればいつも波がある場所もあります。
何かあった場合に無線や電波で地上やそのほかの船と
連絡を取る必要もあります。
ですから、航行できる範囲が決められている船舶もあります。
そこで航行の区域が船舶安全法施行規則第１条第６，７，８，９号で決められています。
その範囲とは次のように定められています。
遠洋区域 Saks Fifth Avenue メンズ セーター カーディガン 送料無料 Marine Blue COLLECTION Long Sleeve Merino Wool Sweater、近海区域、沿海区域 dead stock/デッドストック m65 full-set、平水区域
に分類されます。
その範囲ですが、簡単に書きますと、次の範囲になります。
１ 遠洋区域
すべての水域（世界中どこでもです。）
２ 近海区域
東経１７５° 東経９４°
南緯 １１° 北緯６３°
に囲まれた水域、日本から見れば
東はミッドウエー島の付近から西はミャンマーのあたり
南はグアムの南あたりから北はベーリング海付近までの範囲
３ 沿海区域
わが国の陸岸から２０海里以内の海域
前にやりましたよね。
１海里（１マイル）は、１，８５２メートル。
ですから、３７，０４０メートル。約３７キロですね。
４ 平水区域
河川，湖沼や港内など法律に基づいて定められた
比較的穏やかな水域
となります。海事代理士試験にも出題されていますね。
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