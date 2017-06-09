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2017-12-25
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代ゼミ講師が教えるノート術
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代ゼミの英語4技能対策
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2017年5月開講の英検®対策講座
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2017/08/18
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2017/07/19
代ゼミ、音楽＆ダンスで“親⾝の指導”を伝えるPR動画公開 別ウィンドウで開く
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セミナー
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2017/07/24
大学入学共通テスト入試プレを来年3月実施 別ウィンドウで開く
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2017/07/19
代ゼミ、、、、音楽＆ダンスで“親身の指導”を伝えるPR 動画公開 別ウィンドウで開く
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2017/07/12
第2回米国ボーディングスクールフェアを開催 別ウィンドウで開く
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2017/07/10
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2017/06/09
英作文と面接の対策ができるベストティーチャーの「英検®準2級対策コース」「英検®3級対策コース」スタート！ 別ウィンドウで開く