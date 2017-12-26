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THE GARDEN PLACE　三翠園

おもてなしの心と自由なスタイルを提案 和装もドレスも映える人気の挙式会場「クラージュ」

住所：
高知県高知市鷹匠町1-3-35 [地図]
電話：
0037-6064-51966（無料）
式場タイプ：
ホテル
収容人数：
2～400名
挙式スタイル：
神前式 ～20名　70,000円～、 、人前式 人前式（椋樹）／～70名　150,000円～／（ガーデン）～100名　150,000円～

　三翠園にある樹齢500年の椋の銘木。この御神木に見守られながら和・洋どちらの挙式も叶えられる会場が今 アウトドアリサーチ メンズ ハーフ＆ショーツ ボトムス Ferrosi Shorts Shade CASTANER カスタニエール BEGGA H8 エスパドリーユ サンダル ベージュ ブラック、人気だ。その名は銘木邸 椋樹（クラージュ）。軌跡と絆をテーマにふたりを取り巻く縁（えにし）を体現、憧れの花嫁姿を叶える。ほかにも、、正統派ホテルウエディングの会場「富士の間」 ナイキ メンズ Tシャツ トップス Men's Nike NBA Player Name & Number T-Shirt Team Red、ガーデンとの一体化と開放感あふれる「桜の間」 【MROLIVE(ミスターオリーブ)】M-5135 SUPER STRETCH DENIM /USED SHAVING ANKLE CUT SLIM PANTS チープマンデー デニム ハーフパンツ 短パン ショート ショーツ ハーフ パンツ メンズ Cheap Monday Sonic Shorts Blue Seed Wash エイソス ASOS 送料無料 zara ザラ h&m イギリス クレジットカードOK ブランド ストレッチ ブルー 青 新品、眺望のレストランなど会場設定が多彩。形式にとらわれない自由なスタイルを提案してくれる。

基本情報

電話 0037-6064-51966
営業時間 9時～19時 ※事前に連絡があれば19時以降来館可能
休館日 無休
所在地 高知県高知市鷹匠町1-3-35
交通 県庁前電停／土佐電鉄県庁前電停より徒歩3分 【新品】ヤコブコーエン JACOB COHEN ストレッチコットンパンツ BOBBY ブラック【サイズ28】【BLK】【S/S/A/W】【状態ランクN】【メンズ】【10904-957116】【送料無料】【即日発送可】、JR高知駅より車で7分、高知自動車道高知ICより車で20分
駐車場 80台

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結婚式場タイプ ホテル
収容人数 2～400名
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2017-12-26

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