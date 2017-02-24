自筆証書遺言は，署名押印を一つの要件としているものの，これが欠けた自筆証書遺言は，効力を生じないか？ という問題があります。

第９６８条１項では，「自筆証書によって遺言をするには，遺言者が，その全文







POLO ｂｙ Ralph Lauren Men's

ポロ ラルフローレン ダウンベスト !

【2017-Fall/NewColor】





ポロ ラルフローレン ダウンベスト

ダウン 90％。シンプルで上品な商品です。















ラッピング無料

パソコンの環境や照明により、 現物商品と多少色合いが

異なる場合があります。あらかじめご了承ください。 原産国 中国 素材 ナイロン 100%

ダウン 90%、フェザー 10% サイズ表（単位ｃｍ） サイズ USメンズ Ｍ USメンズ Ｌ 胸囲 110cm 116cm 着丈 66cm 67cm 肩幅 44cm 46cm サイズについては実際の商品を測っています。

採寸に多少のばらつきのある場合もございます。

ご了承の上お買い求めください。

*目安：身長 181cm、体重 78kg、"L"寸着用。"M"寸、ピッタリ。



RALPH LAUREN MEN's

この商品はUSA直輸入品でございます。

大きさは、日本の規格サイズより

ワンサイズ程度大きめになっています。

また各アイテムによってサイズ及び

シルエットが異なりますので

実寸表を参照の上お買い求めください。



▼ 下記商品リストからご希望の商品をお選びください。 サイズ × カラー USメンズ M USメンズ L ネイビー × △

配送(平日12時まで) ×・・・売り切れ

プレゼント包装 希望しない 通常ラッピング 誕生日 父の日 クリスマス バレンタイン 敬老の日



。」とされており，押印が欠けると折角の遺言も無効になってしまいます。

そして，

，この趣旨として最高裁（平成１年２月１６日判決）は，遺言書全文の自書と相まって遺言者の同一性及び真意を確保するともに，重要な文書については作成者が署名しその下に押印することで文書の作成を完結させるという，我が国の慣行ないし法意識に照らして，文書の完成を担保するところにあるとしています。

一般的には，縦書きの場合は署名の下に，横書きの場合には エイソス スウェット トレーナー メンズ ASOS Super Longline Oversized Sweatshirt with Side Splits and Dropped Hem エイソス ASOS 送料無料 zara ザラ h&m イギリス クレジットカードOK ブランド スプリット，署名の横に押印することが一般的でありますが，この押印がない場合は，全て無効になるのでしょうか？

最高裁（平成６年６月２４日判決）では，上記最高裁平成１年２月１６日の判示の趣旨を損なわない限り，押印の位置は必ずしも署名下であることを要しない，と判示し，署名下に押印がないものの，封筒の綴じ目にされた押印をもって民法第９６８条１項所定の押印の要件に欠けるところはないとしました。

次に押印ではなく，押印に代えて花押の場合はどうか？

最高裁（平成２８年６月３日判決）は，我が国において，印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するとは認めがたいとして，押印ではなく花押の場合には，民法９６８条１項の押印の要件を満たさないと判示しています。

それでは，署名下に押印がない場合で マジェスティック インターナショナル 一般 一般 メンズ ブラック Majestic International Majestic International Strathcona Velour Warm-Up Suit，契印（複数の用紙をステープラーで綴じ，前ページの裏面と後ページの表面にまたがる形でする押印）の場合も Faith Connexion メンズ ジーンズ ジーパン デニム 送料無料 Black Jeans，慣行または法意識でもって，署名下ではないものの，要件を満たすのか？

下級審判決（平成２８年３月２５日東京地裁判決）では，次のように判示して，そのような遺言を有効としました。

「一般に契印が押捺されるのは，複数枚の書類を記入し終えた段階において，書類を綴じ合わせるのと同時に行われるものと認められるところ，本件遺言書において Dsquared2 メンズ Topwear 送料無料 VERDE Brotherhood Cotton T-shirt，上記のような通常の例と異なる取扱いがされたことをうかがわせる事情はないから，本件契印は，遺言者が，本件遺言書を自書し終えた段階において，自ら押捺したものと認めるのが相当である」とし「我が国一般の慣習に照らすに コロンビア メンズ トップス シャツ【Columbia Terminal Tackle Heather LS Shirt】Charcoal Heather / Cool Grey，複数枚の文書が作成される際に，必ず契印が押捺されるものとは認められないのであって ディセンダントオブシーブス メンズ シャツ トップス Descendant of Thieves Cross the Check Sport Shirt Midnight，契印が押捺されるのは，

【最大5,000円OFFクーポン】POLO ｂｙ Ralph Lauren Men'sダウンベスト ラルフローレン ダウンベスト【2017-Fall/NewColor】【送料無料】 JOHN blue 【logo-print

【最大5,000円OFFクーポン】POLO ｂｙ Ralph Lauren Men'sダウンベスト ラルフローレン ダウンベスト【2017-Fall/NewColor】【送料無料】。Calvin Klein メンズ Dress Shirts 送料無料 Night Blue STEEL Men's Slim-Fit Non-Iron Stretch Performance Navy Camo Dress S、FULLCOUNT フルカウント スノーパターン (雪柄) ジップアップ スウェット 3717、Etro レトロラクゼロンドン メンズ T-Shirts & Vests 送料無料 wolf print T-shirt。【最大5,000円OFFクーポン】POLO ｂｙ Ralph Lauren Men'sダウンベスト ラルフローレン ダウンベスト【2017-Fall/NewColor】【送料無料】 パタゴニア メンズ パーカー＆スウェット アウター Patagonia Fitz Roy Bear Midweight Pullover Hoody - Men's Filter Blue、Under Armour アンダーアーマー 服 パーカ/スウェット CGI Fleece Hoodie。【最大5,000円OFFクーポン】POLO ｂｙ Ralph Lauren Men'sダウンベスト ラルフローレン ダウンベスト【2017-Fall/NewColor】【送料無料】。TORO de OSBORNE メンズ Sweaters and Sweatsh 送料無料 Bright blue Sweater。【】★送料無料★Saturdays Surf NYC Ditch Saturdays Stencil Hoodie Midnight サタデーズサーフ プルオーバーパーカー パーカー 長袖 ミッドナイト！

，契約書や遺言書などの重要な書類を作成する場合において，その一体性を確保し，後日の差し替え等を防止するためにあえて行われるものと認められれる，そうすると，遺言者が本件遺言書の作成にあたり ALTEA dal 1973 メンズ Sweaters and Sweatsh 送料無料 Dark brown Sweater，最後に２枚の用紙を綴じ合わせて本件契印を押捺したことは，遺言者が，本件遺言書の重要性を認識した上で，あえて契印をしたものと考えられるから，これにより遺言者が本件遺言書を完成させたという事実を十分に示しているということができる。

（中略）本件契印は ロックスミス 服 ジャケット メンズ ブラック Rock Smith Rock Smith All Patent Hooded Jacket (black)，第１儀的には本件遺言書の１枚目と２枚目の一体性を確保する意義を有するものであるが，これは同時に保険遺言書が完成したことを明らかにする意義も有しているといえるから，本件契印は，民法が自筆証書遺言の方式として遺言書に押印を要求する趣旨を損なうものでないと解するのが相当である。」として，本件での遺言書は有効であると判示したものです。

このように TR素材2ツボタンスタイリッシュスリーピーススーツ(春夏物 メンズスーツ ジレ ベスト付き 2B ３ピーススーツ ジレ ビジネススーツ パーティー 紳士服) suit【送料無料】，民法では，自筆証書遺言の要件として押印を要求しているものの，署名下にある形式的なものだけを捉えて押印とするものではなく，慣行ないしは法意識論によって解釈をしている点で 《 SALE 》【送料無料】ARBRE (メンズ アルブル) タイプライター 3Bジャケット/イージーパンツ セットアップ，，，遺言者の遺志を尊重しようとすることを窺い知ることができます。

→ 千葉県民司法書士事務所のホームページはこちら