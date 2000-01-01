ジェイ ブランド レディース アウター ジャケット【Harlow Denim Jacket in Fallen Destruct】Fallen Destruct （アラアラ） ボトムス スプレンディッド

☆日本脳炎ワクチンの接種対象者が拡大されました。国が予防接種のお勧めをしていなかった時期（Ｈ17～21年度）に予防接種を受ける機会を逃したＨ7～18年度に生まれた方で、20歳未満まで受けられるようになりました。詳しくは診療所までお問い合わせ下さい。（※平成25年度よりは、H7.4.2生まれ以降の方も対象となります。）2016年度より当院では生後6か月以上の子どもさんにも積極的に接種するようにしています。

☆2014年10月1日から水痘ワクチンの定期接種が始まりました。対象は1－3歳未満まででの子どもさんです 。2回接種を行います。水痘に罹患していることが明らかな場合には接種は不要です。

☆2015年からインフルエンザワクチンが3価から4価（A型2種類、B型2種類）に変更されました。

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☆B型肝炎ワクチン（ヘプタバックス）の入荷ができるようになりました。2016年10月より定期接種になる予定です。現時点では、2016年4月以降に出生した子どもが対象です。