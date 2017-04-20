金融

金融機関のグローバルな金融規制への対応や、組織再編、海外進出、 、ビジネスプロセス改革、リスク管理態勢の構築など、高度化・複雑化したニーズに対し、KPMGジャパンとして包括的なサービスを広範かつ機動的に提供します。