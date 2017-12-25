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当院は昭和47年開業以来 ビノイエ 品番 D3P-15C◆D17A（R・L） NODAの建材、地域の外科診療所として外科手術のみならず整形外科疾患・生活習慣病・癌診療を行ってまいりました。

H14年に増改築を行い、内視鏡検査・CT検査等を充実させ、消化器癌・肺癌。乳癌の化学療法を市内の基幹病院と連携して担当。H14年より長崎在宅Dr.ネットのﾒﾝﾊﾞｰとしてし、在宅医療やがんの緩和ケアをおこなっております。

がん緩和ケアとは『辛い痛みなどの症状を軽減させ、望む場所で、

、、その人らしく生活するための治療』です。症状が穏やかになると、旅行を楽しんだり 日東工器 ブロワ LA-30E、ご家族と一緒の時間を過ごすことができます。治療方法や必要な検査についてはその都度ご本人 、ご家族と共に考え 【個人宅配送不可】【北海道配送不可】【60個】 7号 ブルー 輪鉢 Ｆ型 ポット 鉢 おしゃれ アップルウェアー タ種 【代引不可】 テラモト ルビロン101 16kg ループランナー､ループランナー(透水)N､TOグリーン用 MR-013-216-0、出来るだけご希望に沿うようにすすめていきます。

また、有床診療所ですので、入院での検査・療養も可能です。

その他にも地域に密着した各種健康相談や長崎市国民健康保険特定検診の実施もしております。