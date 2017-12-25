当院は昭和47年開業以来 ビノイエ 品番 D3P-15C◆D17A（R・L） NODAの建材、地域の外科診療所として外科手術のみならず整形外科疾患・生活習慣病・癌診療を行ってまいりました。
H14年に増改築を行い、内視鏡検査・CT検査等を充実させ、消化器癌・肺癌。乳癌の化学療法を市内の基幹病院と連携して担当。H14年より長崎在宅Dr.ネットのﾒﾝﾊﾞｰとしてし、在宅医療やがんの緩和ケアをおこなっております。
がん緩和ケアとは『辛い痛みなどの症状を軽減させ、望む場所で、
また、有床診療所ですので、入院での検査・療養も可能です。
その他にも地域に密着した各種健康相談や長崎市国民健康保険特定検診の実施もしております。
2015年10月16日 お知らせ
当院では平成27年11月1日から、平成28年2月29日まで 今期のインフルエンザワクチン予防接種が可能となりま …
2015年7月17日 お知らせ
当院では胃瘻の造設・管理を積極的に行って参りました。近年胃瘻に関して、様々な風が吹いております。今後も胃瘻に関 …
2015年4月3日 お知らせ
当院が参加している長崎在宅Drﾈｯﾄが主催する第5回市民公開講座が開催されます 講師 ノンフィクション作家・評 …
2014年11月6日 お知らせ
平 日: 午前09:00～12:00/午後14:00～18:00
土曜日:午前09:00～12:00
|月曜日
|午前:出口雅浩・出口昇
午後:出口雅浩・出口昇
|火曜日
|午前:出口雅浩・出口昇
午後:出口雅浩・出口昇
|水曜日
|午前:出口雅浩・出口昇
午後:村上豪志・出口昇
|木曜日
|午前:出口雅浩・出口昇
午後:訪問診療・出口昇
|金曜日
|午前:出口雅浩・出口昇
午後:出口雅浩・出口昇
|土曜日
|午前:出口雅浩・出口昇
時間外受付、、、急患随時受付
2017-12-25
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