長崎の出口外科医院は消化器外科 YKKAPオプション リフォーム玄関ドア ヴェナートRD・プロントRD・アミティ：操作盤付インターフェースユニット　マルチ、大腸肛門外科、呼吸器外科、外科、整形外科、リハビリテーション科を受診できます。健康診断もお受けできます。

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お気軽にお問い合わせください
TEL 095-824-7890
●平日　午前9:00～18:00
●土曜　午前9:00～12:00

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当院は昭和47年開業以来 ビノイエ 品番 D3P-15C◆D17A（R・L） NODAの建材、地域の外科診療所として外科手術のみならず整形外科疾患・生活習慣病・癌診療を行ってまいりました。
H14年に増改築を行い、内視鏡検査・CT検査等を充実させ、消化器癌・肺癌。乳癌の化学療法を市内の基幹病院と連携して担当。H14年より長崎在宅Dr.ネットのﾒﾝﾊﾞｰとしてし、在宅医療やがんの緩和ケアをおこなっております。
がん緩和ケアとは『辛い痛みなどの症状を軽減させ、望む場所で、

、、その人らしく生活するための治療』です。
症状が穏やかになると、旅行を楽しんだり 日東工器　ブロワ　LA-30E、ご家族と一緒の時間を過ごすことができます。
治療方法や必要な検査についてはその都度ご本人 、ご家族と共に考え 【個人宅配送不可】【北海道配送不可】【60個】 7号 ブルー 輪鉢 Ｆ型 ポット 鉢 おしゃれ アップルウェアー タ種 【代引不可】 テラモト ルビロン101 16kg ループランナー､ループランナー(透水)N､TOグリーン用 MR-013-216-0、出来るだけご希望に沿うようにすすめていきます。

また、有床診療所ですので、入院での検査・療養も可能です。
その他にも地域に密着した各種健康相談や長崎市国民健康保険特定検診の実施もしております。

医院からお知らせ

今季のｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝ予防接種に関するお知らせ

2015年10月16日

当院では平成27年11月1日から、平成28年2月29日まで 今期のインフルエンザワクチン予防接種が可能となりま …

8月1日土曜日　副院長　休診のお知らせ

2015年7月17日

当院では胃瘻の造設・管理を積極的に行って参りました。近年胃瘻に関して、様々な風が吹いております。今後も胃瘻に関 …

長崎在宅Drネット主催　第5回市民公開講座のお知らせ

2015年4月3日

当院が参加している長崎在宅Drﾈｯﾄが主催する第5回市民公開講座が開催されます 講師　ノンフィクション作家・評 …

外来担当医の交代

2015年4月3日

４月より毎週水曜午後の外来担当医が変わります。土谷医師に変わり、大学腫瘍外科より消化器外科の村上豪志医師となり …

診療時間

平　日: 午前09:00～12:00/午後14:00～18:00
土曜日:午前09:00～12:00

月曜日 午前:出口雅浩・出口昇
午後:出口雅浩・出口昇
火曜日 午前:出口雅浩・出口昇
午後:出口雅浩・出口昇
水曜日 午前:出口雅浩・出口昇
午後:村上豪志・出口昇
木曜日 午前:出口雅浩・出口昇
午後:訪問診療・出口昇
金曜日 午前:出口雅浩・出口昇
午後:出口雅浩・出口昇
土曜日 午前:出口雅浩・出口昇

時間外受付、、、急患随時受付

地図

長崎県長崎市大浦町9－11

医院からのお知らせ

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医療法人出口外科医院
〒850-0918
長崎県長崎市大浦町9-11
TEL : 095-824-7890
FAX : 095-824-9919
【診療時間】
平日　午前9:00～18:00
土曜　午前9:00～12:00
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