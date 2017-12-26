 >  >  > 二重窓 内窓 プラマードU YKKAP 偏心2枚建（単板ガラス） 透明3mmガラス W1001～1100 H1301～1400mm【サッシ】【DIY】【防音】【断熱】【結露軽減】【リフォーム】

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戦略人事担当者。
Sayako Sato
代表取締役
Hideaki Sato
WEBプログラマー
私は株式会社リヴィティエで一年間 、プログラミング未経験の方を対象にJava言語を教えていました。
しかし、他社様の開発現場を見学する機会があり、私も開発者として腕を磨きより多くのプロジェクトに携わりたいと考えるようになりました。
今後は、より技術を磨き、時間対費用に釣り合うフルスタックエンジニアになっていきたいです。
よろしくお願いいたします。
WEBシステム開発、WEBデザイン、スマートフォン開発、SESサービスの４つの事業を展開しています。
WEBシステム開発：WEBシステム開発企画・デザイン・システム開発・サーバ構築・運用までの一貫したシステム導入を提供しております。
WEBデザイン：ハイクオリティ タイガース タイフレキホースＶ型ＡＧ１５０Ｘ５Ｍ AG150 1本 【オレンジブック掲載商品】、高機能な静的サイト、オープンソースを活用したCMSサイト、スクラッチでのWEBシステム開発、マルチデバイスサイト構築まで柔軟に対応しております。
スマートフォン開発：スマートフォン対応システム開発 【タスコ TASCO】表面センサー(高温L型タイプ) TA410-13、アプリケーション開発を承ります。システムエンジニアリングサービス 様々なIT技術の顧客ニーズにこたえるべく ●[HC286] KVK 水栓金具 旧ＭＹＭ品 FB214シリーズ用ヘッド＆ホースセット ケーブイケー、単一もしくはプロジェクト単位で要員体制をご提供しております。
現状のシステム開発企業の多くは、人を左から右へ流しているだけの企業も多く、クライアントの中長期的な課題に向き合って、システム開発サービスを提供できている企業は少なくなっています。
弊社ではクライアントインタレストを最も重視し、中長期的な視点からクライアントの開発課題の解決に向けた、サービスを展開していくことをモットーとしております。
そのため、対象企業も限定せず、様々なクライアントの開発に携わっており、、社内の教育体制も非常に充実しているため、未経験者でも活躍ができる土台が整っています。
今度はクライアントに向けて企画〜開発〜デザイン〜コーディングまでを一貫して行うだけでなく スーパーSALE期間中ポイント5倍！(キャンペーンのエントリー必須) LIXIL 半外付型 窓サッシ 引き違い窓 シンフォニーウッディー 縦面格子付き 2枚建 呼称 07409 【幅780×H970】、自社サービスを積極的に開発し、一人一人が『自由で柔軟な発想』を生み出すことができ、その能力を活かせる組織作りと、活き活きと輝く機会と環境を提供していきます。
弊社では、今後のビジネス成長の加速のために、クライアントからのご紹介以外にも、社内のリソースを活用し、様々な開発案件にチャレンジしていきたいと考えています。
その中で営業戦略〜企画から実際にクライアントとの交渉や要件のヒアリングなどを担当していただく、営業責任者の方を募集しております！
今後は自社サービスの立ち上げも行う予定ですので、重要なポジションとなります！
◆こんな方と働きたい！
・営業、交渉が得意である、好きな方
・自らを客観視でき ニッチ［ECP40050］ 「直送」【代引不可・他メーカー同梱不可】 手押横行式電気チェンブロック ０．５ｔ【送料無料】、成長する意欲がある方
・自ら課題を見つけ、
◆求める能力
【MUST】
・数字・事実に基づいた思考力や判断力（論理的思考力）
・他責にせずやりきる力
・既成概念にとらわれない
・クライアントとの意思疎通が可能なコミュニケーション力
・課題を抽出できる力
【WANT】
・経営者、事業責任者のパートナーとして営業組織の立ち上げ、推進をした経験のある方
・既成概念にとらわれない企画提案力・戦略的営業力と高い実績のある方
まずはご興味をお持ち頂けましたら、カジュアル面談にてお気軽にお会いさせていただきます！
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Sayako Sato
代表取締役
|Basic info
|Looking for
|Sales
|Job type
|Experienced career level
|Posting features
|Talk on Skype
|Company info
|Founder
|佐藤 紗耶子
|Founded
|July, 2009
|Headcount
|34 members
|Industries
|IT (Internet/Mobile) / IT (Telecom/SI/Software)
東京都文京区湯島3-4-6 ハイシティ湯島 ３F
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