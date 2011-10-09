◎パタゴニア 83495・メンズ アズフーディ（BLK） LOGOS 軽量モデル ROCK

社会福祉協議会が窓口となり 、お住まいになっている自己所有の不動産を担保にして、将来も住みなれた住居に住み続けながら SCARPA スカルパ メンズ用 Mojito M Casual Shoe 登山靴 クライミング シューズ【送料無料】【代引不可】【不可】 VISION(ビジョン) ウェーダー Vision ウェーディングスタッフ '12、高齢者世帯に対して生活費を貸付ける制度です。
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区分
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不動産担保型生活資金貸付制度
|貸付対象要件
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|貸付け限度額
|土地評価額の７割を基準
|貸付け月額
|１ヶ月あたり３０万円以内
|貸付利子
|年度ごとに年３％又は当該年度における４月１日時点の長期プライムレートのいずれか低い方を基準とし貸付利子て広島県社会福祉協議会が定めた利率
|貸付期間
|借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
|本人の費用負担
|借入申込者が負担当初の費用負担 ※評価費用，登記費用等
|不動産の再評価
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３年ごとに対象となる不動産の再評価を行います不動産の再評価
|契約の終了
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|据置期間
|契約の終了後３ヵ月以内
|貸し付け契約の承継
|借受人が死亡した場合において，当該借受人の配偶者が貸付契約の承継を申請した場合は，県社協の審貸付契約の承継査により承継の可否を決定します
|返済期間
|据置期間の終了時までに返済
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返済の
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|延滞利子
|返済期限を過ぎると、元金残高に対して年１０．７５％の延滞利子が発生します
①借受人と社会福祉協議会が貸付契約を締結します。
②不動産を担保として 【最大32倍!】 【送料無料】 黒鯛工房 カセ筏師 THEセンカン イカダ 70HG-SR右 (チヌ イカダリール) 【店内全品ポイント5倍以上!12/7 1：59まで】、、社会福祉協議会から借受人に生活資金を融資します。
（注）担保となる不動産には 【P5】GT パロマーアロイ 2018、「根抵当権の設定登記」および「所有権移転請求権保全のための仮登記」を行います。
③借受人（不動産所有者）の推定相続人のうち一人を連帯保証人に設定します。
④借受人が死亡した場合等に貸付契約は終了し 【P最大20倍+最大5000円オフクーポン(12/2 19時より)】2018モデルBASSO(バッソ)IMOLA(イモラ)ロードバイク【送料プランB】 【完全組立】【店頭受取対応商品】、借受人の相続人または連帯保証人が貸付金および利子を償還します。
（注）償還は、相続人や連帯保証人の自己資力によるほか、不動産を売却して売却益から償還する場合もあります。
（注）貸付申請から初回送金まで、3カ月程度を目安としています。
※事情により3カ月以上の場合あり。
不動産担保型生活資金の相談・手続きの窓口は、、
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