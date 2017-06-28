 >  >  > トラスコ中山（ＴＲＵＳＣＯ） ［TWVES903O］ 「直送」【代引不可・他メーカー同梱不可】 ＴＷＶＥ型キャビネットワゴン　７００Ｘ５７５ＸＨ８９５【送料無料】

2017.06.28

CD

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●熱硬化型アクリル樹脂塗装で耐食性、保色性、耐薬品性に優れたワゴンです。

●オールロック機構です。

●各引出しが勝手に出ないようにラッチ機構の安全装置を付けています。

●引出しを出す際にワンタッチでラッチが解除され、開閉は簡単です。

●セーフティーロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き他の引出しは全てロックされて開きません。

●自動車整備・工場・ガソリンスタンド等に最適です。

●最大積載量(kg/台):300

●色:オレンジ

●間口(mm):700

●奥行(mm):580

●高さ(mm):895

●均等積載量(kg/段):100

●質量(kg):81.7

●天板:ゴムマット張り（1.5mm）

●キャスター:固定式 100mm（2個） 自在式（ストッパー付） 100mm（2個）

●完成品

●天板:ゴムマット張り(黒 1.5mm)

●引出し組み合わせH80 3個 H120 3個

●3ロック安全機構(オールロック機構 、ラッチ機構 、セーフティーロック機構)付

●本体:スチール(メラミン焼付塗装)

●キャスター金具:スチール

●車輪:ウレタン

●仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚

●移動する時は、転倒の恐れがありますので、床の段差に注意して下さい。



入荷次第出荷致します。

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