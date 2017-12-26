土地・家屋調査のご相談をいただいてから、土地の境界が確定するまでの流れです。
事案・地域によっては手続の流れが異なる場合がございます。
ご不明な点や、気になる箇所があればその都度お尋ねください。経験豊富な土地家屋調査士が、丁寧に対応いたします。
垣花測量登記事務所（電話：072-270-0808）にご相談ください。
昭和58年創業からの経験とノウハウを生かして、最適・最速の方法で手続きを進めます。
法務局 、市区町村役場、土地区画整理組合にて、境界に関する資料（公図、、地積測量図、換地図など）、道路・水路、公共物との関係を調査いたします。
依頼地を含む街区全体を測量します。（現場によって測量範囲は異なります）
収集資料、測量結果と現地の状況などを精査します。
境界と思われる位置を明示します。
隣接地所有者、公共物管理者等関係者と現地にて確認します。
境界立会で確認した位置に永久標を設置します。
また、確定図面を作成し、 、後日の証しとします。
必要であれば、、、必要な手続きに則って登記申請を行います。
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