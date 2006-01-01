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トップページYKKAP窓サッシ 引き違い窓 フレミングJ[Low-E複層防音ガラス] 2枚建[雨戸付] 半外付型[Low-E透明5mm+透明3mm]：[幅1235mm×高1170mm] > ご利用料金 > ホームページの各部の名称について
ホームページの各名称について
ホームページは多くの要素で出来ており、その名称もさまざまな呼び方が使われておりますが、ラクマスでは、以下のような名称でご案内させていただいております。
レイアウトなどのご相談の際に、このページを見ながらご相談いただくと、スムーズかと思います。
ラクマスのホームページ作成で分からないことがございましたら、お気軽にお客様窓口までご相談ください。
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