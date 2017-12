 >  >  > アディダス メンズ ボトムス・パンツ ジョガーパンツ【adidas Originals X BY O 7/8 Joggers In Black BQ3103】Black

ニュース英語がしばらく続いていたので、今日は 、英語の励ましの言葉をいくつか!

お友達や配偶者や恋人が落ち込んでいる時、言ってあげましょう!

I’m always on your side! (いつもあなたの味方よ!)

Everything’s going to be alright. (すべて上手くいきますよ。)

You’re going to be just fine. ( あなたは大丈夫よ。)

Anything is possible. (何でも可能よ。)