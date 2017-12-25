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【FEヒーローズ】さらに言うと暗黒紋章合わせれば実質マルスが4位で覚醒は5位のクロムがはじめて顔出す

攻略まとめ

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引用元: http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/applism/1501213827/

210: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:09:24 ID: jxY2wXcz0.net
シリーズ最高ヒットの覚醒
それに続くif

優遇されるのなんて当たり前なんだよなあ？

236: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:10:20 ID: 5wGPdtBs0.net
ところでマークスのＣスキルはマムクートにも付けられるんかね？

秘毒見る限り、一応マムクートも歩兵扱いにされてるけど

238: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:10:23 ID: N/rWB9qC0.net
>>210
でも過去作なかったら覚醒ifはなかっただろ
売り上げだけ見て優遇すんのはおかしいわ
286: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:12:18 ID: jxY2wXcz0.net
>>238
別におかしくはないな
やってる人数が桁違いだから
回す人も喜ぶ人も基本多いので
311: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:14:03 ID: kCbKCu2Yp.net
>>238
今のFEユーザーなら覚醒if以降しか知らない人の方が多いんじゃない？
スレいるとオッサン多いけど総選挙とかも覚醒ifが強かったんでしょ？
332: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:15:16 ID: N/rWB9qC0.net
>>311
一位はアイクとリンなんですけど
覚醒ifなんかより封印〜蒼炎の方が人気あるでしょ
412: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:20:06 ID: rP0o3GmSd.net
カムイ引いたら（いいあだ名が思いつかない）
考えなしにブレード継承させようとおもったが
バミラとのバランス考えたら激化レイブンのほうがいいのか？
434: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:21:54 ID: kCbKCu2Yp.net
>>332
アイクリンロイあたりが飛び抜けてるけど作品別集計したら圧倒的に覚醒ifなんじゃなかったっけ？
自分も封印世代なので覚醒ifにそんな思い入れはないけど世間は求めてるんじゃないの
411: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:20:00 ID: FCA0Jhnpa.net
>>311
男は4位まで覚醒ifなし
さらに言うと暗黒紋章合わせれば実質マルスが4位で覚醒は5位のクロムがはじめて顔出す
女は1位リン

総選挙は覚醒ifと過去作にそれほど大きい人気差がある訳じゃないことを証明しただけやぞ

441: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:22:30 ID: T83EIn3A0.net
マークスが泳げないから浮き輪持ってるとか、 、レオンがトマト好きで日焼け嫌いだからマントしてるとか
この辺は暗夜きょうだいのデザインモチーフが吸血鬼だから
ちなみに白夜のモチーフはドラゴン
444: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:22:42 ID: rP0o3GmSd.net
バミラのころは凸数なんて気にしてなかったし
ましてや10凸なんて廃人のジョークアイテムにしか思ってなかったが
最近だと 、凸数はマジで考慮に入れる必要性あるからなぁ
カミラも少し上乗せ狙うか
458: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:23:27 ID: 1kNhWWs5a.net
>>411
老害論破されとるなw

おつ

443: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:22:38 ID: zjTj+9pM0.net
>>411
覚醒ifは魅力的なキャラが多いから票が分散しただけだよ
440: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:22:29 ID: jxY2wXcz0.net
>>411
そりゃキャラ単品での話で分散しただけだろ
作品全体でみると圧倒的に覚醒とifキャラが上位に固まってるから
結局認知度が違うんだよ
436: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:22:10 ID: qTLHzrn50.net
>>411
作品ごとの投票数みたら覚醒ifで圧倒的だぞ
あくまで覚醒ifは分散した結果と見ることもできる
過去作は一極集中しやすいようだし
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ファイアーエムブレム ヒーローズ
運営会社 任天堂
対応機種 ios/Android
ジャンル RPG
配信 2017年2月2日

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