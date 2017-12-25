210: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:09:24 ID: jxY2wXcz0.net



それに続くif シリーズ最高ヒットの覚醒それに続くif 優遇されるのなんて当たり前なんだよなあ？

236: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:10:20 ID: 5wGPdtBs0.net

ところでマークスのＣスキルはマムクートにも付けられるんかね？ 秘毒見る限り、一応マムクートも歩兵扱いにされてるけど

238: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:10:23 ID: N/rWB9qC0.net

>>210

でも過去作なかったら覚醒ifはなかっただろ

売り上げだけ見て優遇すんのはおかしいわ

286: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:12:18 ID: jxY2wXcz0.net

>>238

別におかしくはないな

やってる人数が桁違いだから

回す人も喜ぶ人も基本多いので

311: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:14:03 ID: kCbKCu2Yp.net

>>238

今のFEユーザーなら覚醒if以降しか知らない人の方が多いんじゃない？

スレいるとオッサン多いけど総選挙とかも覚醒ifが強かったんでしょ？

332: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:15:16 ID: N/rWB9qC0.net

>>311

一位はアイクとリンなんですけど

覚醒ifなんかより封印〜蒼炎の方が人気あるでしょ

412: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:20:06 ID: rP0o3GmSd.net

カムイ引いたら（いいあだ名が思いつかない）

考えなしにブレード継承させようとおもったが

バミラとのバランス考えたら激化レイブンのほうがいいのか？

434: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:21:54 ID: kCbKCu2Yp.net

>>332

アイクリンロイあたりが飛び抜けてるけど作品別集計したら圧倒的に覚醒ifなんじゃなかったっけ？

自分も封印世代なので覚醒ifにそんな思い入れはないけど世間は求めてるんじゃないの

411: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:20:00 ID: FCA0Jhnpa.net



男は4位まで覚醒ifなし

さらに言うと暗黒紋章合わせれば実質マルスが4位で覚醒は5位のクロムがはじめて顔出す

女は1位リン >>311男は4位まで覚醒ifなしさらに言うと暗黒紋章合わせれば実質マルスが4位で覚醒は5位のクロムがはじめて顔出す女は1位リン 総選挙は覚醒ifと過去作にそれほど大きい人気差がある訳じゃないことを証明しただけやぞ

441: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:22:30 ID: T83EIn3A0.net

マークスが泳げないから浮き輪持ってるとか、 、レオンがトマト好きで日焼け嫌いだからマントしてるとか

この辺は暗夜きょうだいのデザインモチーフが吸血鬼だから

ちなみに白夜のモチーフはドラゴン

444: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:22:42 ID: rP0o3GmSd.net

バミラのころは凸数なんて気にしてなかったし

ましてや10凸なんて廃人のジョークアイテムにしか思ってなかったが

最近だと 、凸数はマジで考慮に入れる必要性あるからなぁ

カミラも少し上乗せ狙うか

458: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:23:27 ID: 1kNhWWs5a.net



老害論破されとるなw >>411老害論破されとるなw おつ

443: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:22:38 ID: zjTj+9pM0.net

>>411

覚醒ifは魅力的なキャラが多いから票が分散しただけだよ

440: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:22:29 ID: jxY2wXcz0.net

>>411

そりゃキャラ単品での話で分散しただけだろ

作品全体でみると圧倒的に覚醒とifキャラが上位に固まってるから

結局認知度が違うんだよ

436: 名無しさん＠お腹いっぱい。 2017/07/28(金) 13:22:10 ID: qTLHzrn50.net

>>411

作品ごとの投票数みたら覚醒ifで圧倒的だぞ

あくまで覚醒ifは分散した結果と見ることもできる

過去作は一極集中しやすいようだし