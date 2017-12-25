優遇されるのなんて当たり前なんだよなあ？
秘毒見る限り、一応マムクートも歩兵扱いにされてるけど
総選挙は覚醒ifと過去作にそれほど大きい人気差がある訳じゃないことを証明しただけやぞ
おつ
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|2017年2月2日