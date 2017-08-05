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■2017-12-26
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2017年8月 5日 (土)
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わらび機まつり二日目。今日も天候に恵まれ、大勢の人出で大いに賑わいました。私の方は、手踊り行進、七夕飾り装飾コンクール表彰式、織姫広場挨拶、そして、スターライトステージでの挨拶でした。わらびりんごサイダーも好評でした。明日は、桜橋通りで、わらびりんごサイダー及びわらびのマスコットキャラクター 、、わらびーとわらぶーのぬいぐるみの販売も行われます。ぜひ、お出かけ下さい。
【手踊り行進】
【七夕飾り装飾コンクール表彰式】
【織姫広場あいさつ】
【スターライトステージあいさつ】
2017年8月 5日 (土) | 固定リンク
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