わらび機まつり二日目。今日も天候に恵まれ、大勢の人出で大いに賑わいました。私の方は、手踊り行進、七夕飾り装飾コンクール表彰式、織姫広場挨拶、そして、スターライトステージでの挨拶でした。わらびりんごサイダーも好評でした。明日は、桜橋通りで、わらびりんごサイダー及びわらびのマスコットキャラクター 、、わらびーとわらぶーのぬいぐるみの販売も行われます。ぜひ、お出かけ下さい。

【手踊り行進】



【七夕飾り装飾コンクール表彰式】



【織姫広場あいさつ】



【スターライトステージあいさつ】

