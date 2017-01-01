豊明損保センター本店：〒470-1124 豊明市 三崎町井ノ花 6番地19
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お見積りは、メールまたはFAXにて、弊社翌営業日までに送らせていただきます。 郵送することもできます（郵送につきましては翌日に発送致します。）。
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融資実行日前または実行日にご契約となります。
火災保険契約申込書にご記入 マルチスクリーンFＬ80連結 B-2465 (TOL10390738) 送料ランク【39】 【トーエイライト】【QBH33】、ご捺印のうえ、意向確認書にご署名いただきます。
※質権設定が必要であれば、質権設定請求書にご署名・ご捺印が必要です。保険料の払込みは、原則お振込みにてお願いします。
※保険期間の開始日までにお支払いいただきます。
後日、保険会社から保険証券が発行されます。
※質権設定のある場合、保険証券は質権者（銀行など）へ送付され 5000円以上送料無料 ヤサカ(Yasaka) シェークラケット GALAXYA FLA(ギャラクシャ フレア) TG3 スポーツ・レジャー スポーツ用品・スポーツウェア 卓球用品 卓球ラケット レビュー投稿で次回使える2000円クーポン全員にプレゼント、ご契約者様には、保険証券（お客様控）が送付されます。
【日新火災海上保険株式会社 番号NH1207 0007】
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