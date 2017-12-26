フロアマップ・料金表

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全体図
13F
12F
11F
7F

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AP東京八重洲通りでは、7階、11階、

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、12階 、13階の4フロアで、様々なタイプのお部屋をご用意しております。総合受付は12階にございますので、ご入室、ご退出の際には、総合受付までお越しください。　お手洗いは各階に、喫煙室は7階、

、12階にございます。事前準備・レイアウト作成～当日の運営、・片付けまで、常駐のスタッフ（コンファレンスコーディネーター）が臨機応変に対応致します。

※基本料金（税込）は、最短の2時間でご利用いただいた際の1時間あたりの料金を表示しております。
※ご利用時間が長くなるほど、1時間あたりの料金は安くなります。
　全フロアの時間ごとの料金一覧、備品料金はこちらをご覧ください（PDFで表示されます）。
※下記は2016年4月1日現在の料金です。予告なく料金を変更する場合がございます。予めご了承ください。

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95坪		 192名 230名 153名
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12Fのご利用料金 料金一覧はこちら

写真（リンク） 部屋名 面積 スクール(3名掛け) シアター 島型 ロノ字 コノ字 基本料金
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12坪		 15名 18名 15名 8,640円/時
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11Fのご利用料金 料金一覧はこちら

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11島 		60名 45名 41,040円/時
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113坪		 240名 288名 207名
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142坪		 300名 360名 261名
29島 		120名 105名 91,800円/時
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20坪		 45名 54名 27名
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7Fのご利用料金 料金一覧はこちら

写真（リンク） 部屋名 面積 スクール(3名掛け) シアター 島型 ロノ字 コノ字 基本料金
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66坪		 120名 144名 99名
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13坪		 24名 28名 18名
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9坪		 9名 12名
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