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※基本料金（税込）は、最短の2時間でご利用いただいた際の1時間あたりの料金を表示しております。
※ご利用時間が長くなるほど、1時間あたりの料金は安くなります。
全フロアの時間ごとの料金一覧、備品料金はこちらをご覧ください（PDFで表示されます）。
※下記は2016年4月1日現在の料金です。予告なく料金を変更する場合がございます。予めご了承ください。
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