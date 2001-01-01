サンポット　ペレットストーブ　FFP-702DF【木造18畳／鉄筋29畳】 (レッセ 業務用冷蔵庫 【スーパーSALE割引価格初直営店がいよいよOPEN！

・１３日：先の２件の救出には、その救出者受け入れ場所の所轄、大阪府警東淀川（相談係・近藤、警備・西森、飯田）に報告をしていたが、何者かが１１０番通報した事で飯田刑事に詰問され、大山・山下の件を口に出す。

・１４日：東淀川署に出向き、相談係の近藤氏と西森刑事に、それまでの公安との関係をすべて暴露する。

・１５日：自宅より、府警本部代表へ電話し、身分の保証等を訴えるが、取り合ってもらえず、府警の対応ぶりから家にいてはまずいと考え深夜に自宅を出る。

・１６日：

・午前２時頃：ホテルニューオータニ大阪１４ＸＸ号室にチェックイン。同室より再三にわたり、府警本部に電話するも一向に取り合ってくれず、マスコミ数社にも電話するも同様の対応を受ける。

・午後２時頃：ホテルをチェックアウト。レンタカーを４８時間の契約で借りる。

・深夜：山下より携帯に電話があるが、話を丸め込まれると考え、「あんた一体誰や、 、偉いさんを出せ」と電話を切る。

・１７日：

・１８日：

・病院へ移送。問診を受ける。（それが精神病院だとは知らされず）

・夜半：保護房へ放り込まれる。

（私が、の裏（公安）事情をまくし立て、他に留置されている犯罪被疑者達に影響を与える事を嫌ったものと思われる）

・１９日：

・検察へ送致。検察官の尋問を受ける。

・東署へ戻り取調続く。この頃、当該事件がどのように報道されているかを三好刑事に聞くも、曖昧な回答をされる。

・家族（妹と父親）が東署に、妹のみ刑事課に入る。父親が待っている所へ、府警本部施設課の大江と名乗る官が来て、現場の損害状況を撮った写真・修理見積書等を見せ、「すみやかに損害を弁償すれば、息子さんに前科をつけないように取り計らう」という旨の話をする。

・２１日：府警本部の大江から家族に、損害金支払いの催促の伝言が留守番電話に残る。（録音テープ有・未公開）

・２２日：

・午前：取調調書の作成が終了。署名する。

・９時２５分頃：府警本部大江から家族へ、損害金支払いの件で電話がある。（録音テープ有・未公開）

・午前：家族、損害金を支払う。

（本人には家族らの面会等一切許されず、当然に本件も本人には知らされず。損害金の支払い責任を、何故家族に押しつけるのか？）

・午後：家族東署に来署。家族が依頼した当番も来署。

・刑事から家族に対して、「なんて誰が呼んだんだ」と怪訝な顔をされる。

・家族、に状況（釈放の決定）を説明する。

・の面会。私は刑事事件には必ず（任意ｏｒ国選）が必要とは知らず、「自分のしでかした事は、自分で弁護する」と言明。は何の反論もせず引き上げる。（釈放決定を家族から聞いた為と思われる）

・取調室で、二度にわたり、５～６名の医師達に囲まれ精神鑑定らしきものを受ける。

・夕刻：二度目の鑑定を前にして、太った刑事が「こんな事は初めてだ」と嬉しそうに私に告げる。

・二度の鑑定を終え 【[ミラー付き] LG Optimus Vu L-06D docomo 専用 手帳型スマホケース 横開き ダチョウ柄 可愛い 薄いピンク(LW248-H)】[返品・交換・キャンセル不可][代引不可][同梱不可][ラッピング不可][海外発送不可]、担当医師（？）から、１枚の書類（措置入院決定書：公開済）を渡され説明を受けるが、すぐに拘置所に移送され公判が始まるものと楽観的に考える。

・鑑定の担当医師（？）と先の太った刑事らに連れられ、東の一階へ、そこに救急車が待機。そのまま乗せられ師走の夕刻の混雑する阪神高速を、「緊急車が通ります。左右によけて下さい」と終始マイクでがなり立てながら猛スピードで突っ走る。その様子に尋常ではない事を悟り始める。

・大阪府立中宮病院に到着。病棟の外で看護責任者と思われる人物の紹介を受けた後、閉鎖病棟（１棟-２Ｆ）の保護室と呼ばれる独房（１７号）に放り込まれる。

・左隣（１８号）の患者より、鉄格子越しに病院のシステムを聞く。（病院職員（看護責任者）からはこのような説明は一切なかった） ・Ａ級患者・・・・２４時間、独房に監禁され続ける。

・Ｂ級患者・・・・午後に１～３時間程度、ホールに出る事を許される。

・Ｃ級患者・・・・午前・午後と ###日立 業務用エアコン【RCID-GP63RGH】てんかせ2方向 プレミアム 三相200V 2.5馬力相当 シングル、計３～６時間程度、ホールに出る事を許される。

・特Ｃ患者・・・・昼休みと就寝時以外、ほぼ１日中ホールに出る事を許される。

・一般患者・・・・大部屋で入院生活。ホールへの出入りは自由となる。 ・同患者より、

「等級の格上げ・格下げは ＼今月限定☆ポイント２倍／SZRH56BBVダイキン 業務用エアコン EcoZEAS天井吊形 2.3馬力 シングル標準省エネ 単相200V ワイヤードSZRH56BBVが激安！、病院職員に対して従順であるかどうかという事であり、病状とは関係ない」

「措置入院患者はこの病院にもおり コロナ(CORONA) 石油暖房機部材【F-11SR(A)】【F11SR(A)】1.5m延長給排気管セット(左ねじ)、最低半年、場合によれば一生入院生活を送る事になる」

との情報も受ける。

・２４日：

・Ｂ級に格上げ。午後１時から３時迄の２時間程度、ホールへ出る事を許される。

（出入りには、看護士詰所を通らねばならず、その際、厳重な身体検査がある）

・左隣（１８号）の患者が入れ替わる。その患者に対し VD-13ZAC9 三菱電機 天井埋込形ダクト用換気扇 サニタリー用 低騒音形／人感センサー付タイプ 【smtb-k】【ky】【KK9N0D18P】、看護士が虐待を行う様子が壁越しに伝わる。看護士退室後、同患者より虐待の内容（看護士水野が、患者の髪の毛をつかんで顔面を壁に打ちつける）を聞き、自宅へ連絡して欲しい旨の依頼を受ける。さらに、右隣（１６号）の患者からも同様の依頼を受ける。

・２５日：ホールの公衆電話より、先の患者虐待の事実を１１０番。気違い（差別用語なのかもしれないが）扱いされ取り合ってもらえず。さらに、先の患者達の家族にも電話するが半信半疑の様子。

・２６日：

・Ａ級に格下げ。（前日の１１０番通報と患者家族への電話が理由と思われる）

・左隣（１８号）の患者が再び看護士水野から虐待を受けている様子。私が「隣で何をやっとんじゃ」と大声を上げると。看護士水野が「じゃかぁしい。一生Ａ級でいたいんかぁ」と罵倒する。看護士水野退室後 お取り寄せ ※注文個数によりお届け日が変わることがあります。





・２６日頃：押収品の返還が家族になされる。この頃、押収品目録に記載されていなかった山下こと北本の名刺（公開済）等の押収物も家族の強い要望により返還を受ける事ができる。

・２７日：Ａ級のまま、斜め向かいの１２号の患者と部屋を交代させられる。

（１７号では、両隣の若い患者に悪い影響を与えるとの理由か）

・２９日：身体の異常に気付き、薬物の服用を拒否する。看護士野口より「ワシの薬が飲めんのかぁ。しばきあげたろかぁ」と罵声を浴びせられる。

（主治医の面談もなく、半ば強制的に飲まされる薬の為か、軽い酩酊状態で浮遊した感覚（至福感）に満たされ男性機能さえない事に気付き、このままでは薬物中毒になりかねないと感じる） ※薬物の副作用の為、すべての記憶（特に薬物服用期間中の記憶）には、一部相前後するものや欠落する部分があるかも知れない。

・この頃、初めて洗濯に出した下着（トランクス）が生乾きの状態で戻ってくる。雑巾の様に吐き気をもよおすほどに臭く。家族が面会に来るまでの数日間、下着無しで暮らす。以後、病院に洗濯物は一切出さず。

・３０日：

・主治医和田と初めて面談。薬の処方をやめる事は同医師の頭には全くなく、渋々薬の変更に同意する。

・同医師に、天井の血のシミを指摘。「前の患者がぶちまけたみそ汁である」と回答される。

・看護士大西が、独房の布団の上に横になっている私の胸倉をつかみ、「おまえはなんぼのもんじゃい。や（殺）ったろか」とドスをきかせた声で耳元でささやく。私は、「殺れるもんなら、殺ってみぃ」と胸倉をつかまれたままの状態で、他の独房にも聞こえる様に大声を張り上げる。看護士大西、「憶えとれよ」と捨てぜりふを吐いて退室する。

・その様子を聞いていた左隣（１３号）の患者が、看護士大西より虐待を受けた事実等を初めて私に話し始める。

・右隣（１１号）の患者が、１０号の患者と交代した様子。

・深夜：右隣（１１号）に数名の看護士が入る様子。看護士大西（声で判明）が「〇〇君、こっち見いや。〇〇君」とその患者の注意を引きつける。その直後、大きな火柱の陰が鉄格子越しの壁に映る。患者の悲鳴とともに、看護士達の高笑いを聞く。看護士（氏名不明）が鉄格子越しに「お前もこうなりたいか」と聞こえよがしに言う。その後、看護士達は退室して行く。同室の患者、パニック状態で話しを聞く事もできず。

・３１日：一度は変更になった筈の薬が、再び前の薬に変わる。看護士に、「薬が違う」と言うと罵声をあびせられる。

・テレビ・ラジオ・新聞等の外部情報が一切なく、、、音楽さえ聞く事の許されない独房の中で年明けを待つ。