[スーパーセール中エントリーしてポイント5倍]YKKAP グレモンハンドル HH-4K-16175-2A 操作レバー 【電気錠】 XMY 「セール中ポイント3倍」杉田エース

泌尿器科の特徴と歴史、取り扱う臓器・疾患

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高齢化社会に伴い､泌尿器科疾患は年々増加傾向にあり、特に前立腺疾患，悪性疾患が多く見られます。癌の進行症例でも根治を目指した拡大手術を行う一方で、より低侵襲の腹腔鏡手術を積極的に導入しております。腎癌では４～５cmの突出したものであれば、ロボット支援の腹腔鏡で部分切除を行います。それより大きなものや複雑なものは開放手術での部分切除、あるいは腹腔鏡での腎摘除術を行います。前立腺癌では、平成18年に腹腔鏡手術の施設認定を取得 防虫ネット ダイオサンシャインソフト N-2900 （90cm×100m） ~R~、平成19年には前立腺癌の密封小線源治療を導入し、さらに平成26年１月よりda Vinciによるロボット支援前立腺全摘除術を導入しました。また、前立腺肥大症に対するレーザー核出術（HoLEP）、バイポーラー核出術（TUEB)、尿失禁・性器脱に対する手術なども多く手がけております。生体腎移植も年４～５例あり、夫婦間移植も行っております。ABO不適合移植ではリツキサン投与によって脾臓摘出を回避します。ドナー腎摘は腹腔鏡手術により行われ健康な方のQOLをなるべく損なわないよう心がけております。

特徴

当科では毎朝ミーティングを行って日々変化する患者さんの状態を全員が把握できるよう努力しております。また、疾患ごとの治療方針をコンセンサスミーティングで統一し、どの医師が担当しても最新・最良の診断・治療を受けていただけるようにしております。当院の基本理念のひとつに、「24時間体制で救急医療を実践する」とあり、当科でも終日当直あるいは待機にて救急疾患に対応しております。手術の画像、病理をレビューすることにより、スキルの向上と根治性の向上に役立てています。さらに腹腔鏡手術には高度な技術が要求されるため、経験の浅いスタッフは日々ドライボックスで練習するほか、生体での腹腔鏡手術の習得のため、学会認定の泌尿器科腹腔鏡技術認定医による技術指導のもと、大型動物での実習を行っています。da Vinciによるロボット支援手術は年間100件を超え、全国でも有数の施設となっています。またメーカーの手術見学指定施設にもなる見込みで全国からda Vinciの取り扱い資格を取得希望する医師が集まってくるものと予測しております。

神戸市立中央市民病院は、昭和56年に布引から現在のポートアイランドに新築移転しました。泌尿器科は移転当時、松尾光雄部長（現神戸市健康保険組合健康管理センター）のもと診療が行われていました。平成8年に竹内秀雄部長（現公立豊岡病院院長）が着任され、腎癌に対する開放腎部分切除術 玄関引戸 トステム 花伝k6 71型（千本格子横目） 関西間/九州・四国間 ランマ無 2枚建戸 呼称18919 W1891×H1985mm 単板ガラス[アルミサッシ][サッシ][TOSTEM][リクシル][LIXIL][DIY]、腹腔鏡手術の導入など手術療法の改良に尽力されました。平成14年に川喜田睦司が着任して現在に至っております。当科は京都大学、香川大学、獨協医科大学泌尿器科との関連が深く、現在のスタッフはこの3大学の出身ですが、他大学出身で当院において研修をして専門医をめざす専攻医も受け入れています。

泌尿器科（ひにょうきか）は尿路および性器を扱う診療科であります。尿路とは腎臓、尿管 KVK 【KF3040SV】 自閉式サーモスタット式シャワー ★、膀胱、尿道などであり、性器は精巣（睾丸）、精巣上体（副睾丸）、精管、前立腺、精嚢、陰茎など男性の生殖器と、腟などの女性の生殖器を一部扱います。腎臓の上にあってホルモンを分泌している副腎も扱います。

取り扱う臓器・疾患

取り扱う病気は、これらの臓器の腫瘍（副腎腫瘍、腎癌、膀胱癌、前立腺癌、

、精巣癌）、炎症（腎盂腎炎、膀胱炎、前立腺炎、尿道炎） 二重窓 内窓 プラマードU YKKAP 3枚建突合せタイプ（単板ガラス） 透明3mmガラス W1601～1700 H1601～1700mm【サッシ】【DIY】【防音】【断熱】【結露軽減】【リフォーム】 、尿路結石、前立腺肥大症、機能障害（神経因性膀胱、性機能障害、男性不妊、男性更年期、腎不全）、外傷などです。腎移植も手がけています。また男性思春期にかかわる様々な悩みに対応するための専門外来も設置しています。これらの病気に対して、最新の知識、技術を取り入れ、診断・治療をしています。