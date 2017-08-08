来店ポイントの加算
来店ポイントの加算について、下記に手順を説明いたします。
手順
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- ホーム画面から「来店ポイント」をタッチします。
- 該当するポイントサービスをタッチします。
- カードリーダー、バーコード、または番号入力でポイントカードを読み取ります。
- 取引内容を確認後、「上記の内容で取引する」をタッチして取引を確定します。
。
- 処理が完了したことを確認し、「ご利用控えへ」をタッチします。
- ご利用控え画面をお客様に提示し、確認いただいてください。。
「ホームへ」をタッチすると、ホーム画面へ戻ります。
続けてポイント加算する場合は「次の加算へ」をタッチします。
利用可能ポイントの確認方法
上記手順④までおこなうと、確認画面で現在の利用可能ポイントが確認できます 。
来店ポイントを加算しない場合は、確認後、右上の「取引中止」で戻ってください。
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