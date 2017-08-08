来店ポイントの加算について、下記に手順を説明いたします。

利用可能ポイントの確認方法

上記手順④までおこなうと、確認画面で現在の利用可能ポイントが確認できます 。

来店ポイントを加算しない場合は、確認後、右上の「取引中止」で戻ってください。

