YKKAP玄関 断熱玄関ドア ヴェナート[スマートコントロールキー][A] 親子 D3仕様[ランマ付ドア高20タイプ]：M０４型[幅1235mm×高2330mm]【ykk】【YKK玄関ドア】【断熱ドア】【電気錠】【カードキー】【リモコンキー】【携帯錠】【ピタットKey】【ポケットKey】【ベナート

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今週のお花です。先週に引き続き、下記のお花です。
庭：芍薬、雲竜柳
玄関：ヒゲナデシコ YKKAP汎用網戸 上げ下げロール網戸XMW アルミ色[クリアネット仕様]：[幅1101～1200mm×高2101～2200mm]【ykk】【上げ下げ網戸】【サッシ】【すべり出し窓】【ドア網戸】【上下網戸】【縦すべり窓】【収納アミド】、ナルコユリ
先週は 面格子 多機能ルーバー ポリカルーバー 標準タイプ壁付 上下同時可動タイプ 引違い窓用 08307 W920×H800 YKKAP、水曜日午前の診療中に 年末ポイント5倍還元セール！日東工業 AUP3LB パワーアラーム、芍薬が見事な花を咲かせました。
今週も楽しみです。
1月から診療時間が変更になります
4月18日から診療体制が変更になります
|診療時間
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|09:30～12:30
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|17:30～19:30
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※初診受付：午前は11:30まで／午後は18:30まで
※ご予約いただくことも可能です。
休診日火曜午後、木曜、土曜午後 モールディング 木材 額縁 アンティーク フレーム サイズ インテリア額 インテリアモールディング インテリア 額 インテリア フレーム：mF-10089金、日曜 『カード対応OK！』■リラインス アクセサリー【R7247R-700X600】φ34ニギリバー L型Rタイプ 700X600ｍｍ、祝日
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|09:30～12:30
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※初診受付：午前は11:30まで／午後は18:30まで
※ご予約いただくことも可能です。
休診日火曜午後、木曜 オンダ製作所:クイックジョイント給水給湯用 テーパめねじ 青銅製 (お買い得パック) ＜QPJ2＞ 型式:QPJ2-2020C-S（1セット：50個入）、、土曜、日曜、祝日
〒600-8376
京都府京都市下京区
下松屋町通松原下る上長福寺町218
（大宮松原西入ル）
お気軽にお問い合わせくださいTEL:075-813-8108
駐車場有り（2台分）
駐輪場有り
当院は当日受付も可能です。 初回診察の方はご予約いただけます。 電話、、、またはご予約フォームよりご連絡をください。