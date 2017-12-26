YKKAP玄関 断熱玄関ドア ヴェナート[スマートコントロールキー][A] 親子 D3仕様[ランマ付ドア高20タイプ]：M０４型[幅1235mm×高2330mm]【ykk】【YKK玄関ドア】【断熱ドア】【電気錠】【カードキー】【リモコンキー】【携帯錠】【ピタットKey】【ポケットKey】【ベナート

今週のお花です。先週に引き続き、下記のお花です。

庭：芍薬、雲竜柳

玄関：ヒゲナデシコ YKKAP汎用網戸 上げ下げロール網戸XMW アルミ色[クリアネット仕様]：[幅1101～1200mm×高2101～2200mm]【ykk】【上げ下げ網戸】【サッシ】【すべり出し窓】【ドア網戸】【上下網戸】【縦すべり窓】【収納アミド】、ナルコユリ

先週は 面格子 多機能ルーバー ポリカルーバー 標準タイプ壁付 上下同時可動タイプ 引違い窓用 08307 W920×H800 YKKAP、水曜日午前の診療中に 年末ポイント5倍還元セール！日東工業 AUP3LB パワーアラーム、芍薬が見事な花を咲かせました。

今週も楽しみです。