日 曜日 六曜 項 目 1 火 先負 2 水 仏滅 3 木 大安 4 金 赤口 5 土 先勝 6 日 友引 7 月 先負 立秋 8 火 仏滅 9 水 大安 10 木 赤口 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付（7月分）

●一括有期事業開始届（建設業）届出 11 金 先勝 山の日 12 土 友引 13 日 先負 14 月 仏滅 15 火 大安 16 水 赤口 17 木 先勝 18 金 友引 19 土 先負 20 日 仏滅 21 月 大安 22 火 先勝 23 水 友引 処暑 24 木 先負 25 金 仏滅 26 土 大安 27 日 赤口 28 月 先勝 29 火 友引 30 水 先負 31 木 Lee Jeans 送料無料 blue denim BOYD ONE WASH - Jeans Skinny Fit - brooklyn retro DENIM Olymp パンツアウトレット最安値！ 仏滅 ●健康保険・厚生年金保険料の支払（7月分）

●個人の県民税・市町村民税の納付（第2期分）※市町村の条例で定める日まで

●個人の事業税納付（第1期分）※各都道府県の条例で定める日まで