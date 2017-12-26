 >  >  > Levi's(R) Mens リーバイス メンズ 男性用 ファッション ジーンズ デニム Levi's(R) Mens リーバイス 510(TM) Skinny - True Chino - Bull Denim

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1～4F 物販・サービス
10:00 - 21:00
4F フードコート
10:00 - 21:00
1F カフェ
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1F レストラン
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※認可保育所7:00~20:00
※一部店舗は営業時間が異なります。

イトーヨーカドー

1F
10:00 - 22:00
3F・4F
10:00 - 21:00 (2016年4月より変更）

※土日祝、ハッピーデー オリジナルペンギン メンズ シャツ トップス Short Sleeve Mini Color Palms Stretch Poplin Shirt Dark Sapphire、シニアナナコデーはイトーヨーカドー1F食品のみ9:00~22:00(ハッピーデー/毎月8 【GRAVYSOURCE/グレイビーソース】GRAVYSOURCE LONG CHECK SHIRTS (BROWN) [GS17-ASH02]、

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、18、28日)(シニアナナコデー/毎月15 Givenchy メンズ シューズ 靴 送料無料 Black Black Logo Slide Sandals、

、25日)

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東急東横線 【インディビジュアライズドシャツ 正規品 ニュースタンダードフィット ケンブリッジオックスフォード ネイビー 別注サイズ】INDIVIDUALIZED SHIRTS New Standard Fit Button Down Shirt CAMBRIDGE OXFORD NAVY - CUSTOM MADE、JR横須賀線 /
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━ カタログ（英語）より抜粋 ━
Take your style to the next level with Levi's(R) 510(TM) Skinny jeans.
The 510 sports a skinny fit through the seat and thigh.
Cut skinny and narrow through the leg.
Low rise sits below the waist.
Wider belt loops to accommodate all types of belts.
Classic, five-pocket design with signature arcuate stitch at back.
Leather brand patch at back waist.
Belt loop waistband.
Zip fly and button closure.
98% cotton, 2% spandex except on noted washes.
Caldera, Commando Distressed, Rigid Dragon: 99% cotton, 1% spandex.
Night Shift: 95% cotton, 4% polyester, 1% elastane.
Machine wash cold, tumble dry low.
Imported.
Measurements: Waist Measurement: 約 86.4 cm
Outseam: 約 111.8 cm
Inseam: 約 86.4 cm
Front Rise: 約 25.4 cm
Back Rise: 約 38.1 cm
Leg Opening: 約 30.5 cm

※掲載の寸法や重さはサイズ「34, inseam 32」を計測したものです. サイズにより異なりますので、あくまで参考値として参照ください.
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、待ち時間は含まれません。

駐車場のご案内

営業時間
8:30〜24:00
駐車台数
823台(B1/B2合計)
[ 地下1階344台(車いす優先6台)・地下2階479台(車いす専用5台)]
料金
30分200円
高さ制限
2.5m以下
サービス

お買上げ金額に応じて無料サービスあり

お買上げ2,000円(税込)以上(※レシート合算可)
2時間無料
お買上げ3,000円(税込)以上(※レシート合算可)
3時間無料

上記お買上げ2,000円(税込)以上又は3,000円(税込)以上(※レシート合算可) の場合

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プラス1時間無料
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・ 1日の無料サービスの上限は4時間までです(例:3,000円で3時間+nanacoカード提示1時間)。
・ 駐車券は駐車券サービスを受ける際に必要となりますので必ず館内にお持ちください。
・ お買上げの際に各店舗のレジにてお買上げレシートと駐車券をご提示ください。

駐輪場のご案内

営業時間
8:30〜24:00
※ 屋外D駐輪場のみ24時間(300台 )
駐輪台数
2,004台
(B1/1F合計)[屋外3ヶ所264台・公共的駐輪場1ヶ所300台・地下1階2ヶ所1,440台]
料金
1F A~C駐輪場（地上）：
はじめの2時間無料以降6時間/100円
1F D駐輪場（地上）：
初期無料サービス無し 上段:12時間/100円 下段:8時間/100円
B1（地下）：
はじめの2時間無料以降12時間/100円

バイク置場のご案内

営業時間
8:30〜24:00
駐輪台数
30台(1F)
料金
はじめの2時間無料 以降 8時間毎に200円
サービス
お買上げ金額に応じて無料サービスは無し
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