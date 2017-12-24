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スノーボード ウィンタースポーツ フロウFlow 2017 Burst Men's Complete Snowboard Package Flow Bindings Flow BOA Boots - Board Size 154 (Boot Size 11) 【送料無料】 シマノS2用 【QBH33】【大好評販売中!】

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By 2017-12-24

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2017-12-24

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地震が起きてから、何もできないじぶんが歯がゆく

行き場のないストレスを感じていました。

まとまった額の寄付をして、だいぶ気がラクになりましたが、

 

「寄付したらもう知らんぷりでしょうか？」

 

と、もうひとりのじぶんが言ってきて、またもフクザツな心境に。

このままでは、気がめいってしまうと

日常のなかでかんたんにできるリフレッシュ方法を考えました。

 

それが「おつり募金」です。

 

コンビニなどで受けとった細かいおつりを募金する。

これが基本ルールですが、

ぼくの場合、500円玉、100円玉は躊躇してしまうので、

1円、5円、10円、50円玉を募金するのをマイルールにします。

 

いつまでやるのか？ なるべく早く終われるといいのですが、

そうもいかないのかもしれません。とりあえず１年やります。

 

これ、けっこうやる側にとっていい点もあるんですよ。

 

 

・毎日ちょっとずつの募金なので、家計に負担がない。

 

 

・でも継続してやれば、チリも積もればでそれなりの実力になる 。

 

 

・小銭のいれすぎでサイフが破れることがなくなる。

 

 

あと、個人的にサイフが分厚くなるのイヤなんですけど、

おつり募金をやれば、つねにうすさをキープできます。

分厚いサイフが好きな時期もありましたが、

ポケットに入れてると、おしりがパツンパツンになるので。

 

勝手にやってろよ。という声はあるでしょうけど、

「おつり募金」をやることで、

ぼくのように気がラクになる人も

フォロワーさんの中にはいるのではないかと思い、

あつかましくも、提言させていただきました。

 

みんなで合計何円募金したのか見るために

@otsuribokin というハッシュタグをつくりました。

もしおつり募金をやったら

 

 

　68円おつり募金なう。。 #otsuribokin

 

 

みたいなカタチでつぶやいてみてください。

#otsuribokinのついたすべてのツイート内にある

「●円」の●部分を集計して午前０時を目安に毎日つぶやきます。

（※追記　いまは週単位で報告しています）

 

※RTは公式・非公式ともに集計しない仕様になっていて

　数字は半角でも全角でも計算します。

 

 

以上、コピーライッターの中の人、長谷川哲士の長ーいつぶやきでした。

読んでくれた人、ありがとうございます。

 

はじめる宣言はコチラからどうぞ。

 

 


 

追記

 

レジのある環境で働いている方へ

 

 

「おつり募金」に共感してくれたともだちが

つくってくれたので、よろしければご活用を。

画像をクリックすれば、PDFファイルをダウンロードできます。

サイズはプリンター側で調整を。好きなように使ってください。

 

募金箱をこれから用意する方には、

紙ではなく、プラスチック製のものをオススメします。

ダイソーさんやキャンドゥさんとかで売ってます。

 

※PDFファイルは Adobe Reader がパソコンに

　入っていれば印刷することができます。 

　お持ちでない方はコチラからダウンロードを。無料です。

 

 

 

ハサミで切り貼りするなりして、好きに使ってくださいませ。

 

 

 

 

　　　イチエンダマン(･１･)

 

 

 

 

　　　ゴエンダマン(・o・)

 

 

 

 

　　　ジュウエンダマン(･・）

 

 

 

 

　　ゴジュウエンダマン┌(･０･)┘

 

 

 

 

４人そろって、ツリセンジャー　ヽ(･１･)v(・o・)v(･・)v(･０･)ノ

 

 

 

失礼しました。。。

 

 

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