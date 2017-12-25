【2016年処分】【マットクリプトナイトエンブレム/Lサイズのみ】ベル ストーカー マウンテンバイク用ヘルメット 2016 BELL STOKER MOUTAIN BIKE MTB HELMET 自転車 PEARLIZUMI ロードシューズ （硬式、軟式、ソフト兼用）

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2017 4N

  
重要なポイント[じゅうようなぽいんと]
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点検と点検整備[てんけんとてんけんせいび]

Inspection and maintenance highly recommended::

  1. The law stipulates that it is the customer’s responsibility to have everyday and regular inspection and maintenance done. Failing to have said inspection and maintenance done could lead to fatal automobile accidents. Details about inspection and maintenance are written in the Service Record (separate document). We ask that you read it as well.

Everyday inspection and maintenance::

  1. We ask that you take responsibility to perform everyday inspection and maintenance in accordance with distances travelled and the condition of the vehicle. Please read the details about inspection and maintenance in the Owner’s Handbook.

  2. Consult a Retailer/Authorised Repairer if you discover something abnormal during an everyday inspection.

Regular inspection and maintenance::

  1. Regular inspection and maintenance require maintenance instruments, genuine parts, oil and lubricants designed specifically for Jaguar Land Rover vehicles. We recommend visiting a Retailer/Authorised Repairer for regular inspection and maintenance since exchanged parts and oil and lubricants must be dealt with in an appropriate manner.

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安全で快適な運転のための重要なポイント[あんぜんでかいてきなうんてんのためのじゅうようなぽいんと] 車両を運転する前に[しゃりょうをうんてんするまえに] お子さまとの乗車[おこさまとのじょうしゃ] 給油時[きゅうゆじ] 走行中[そうこうちゅう] パーキング時[ぱきんぐじ] オートマチック トランスミッション装備車両[おとまちっくとらんすみっしょんそうびしゃりょう] 安全運転装置用アシスト機器[あんぜんうんてんそうちようあしすときき] その他の注意事項[そのほかのちゅういじこう] 異常があった場合 自転車 ヘルメット KOOFU コーフー BC-Oro BC・オーロ マット チドリ ブラック OGK KABUTO オージーケーカブト ヘルメット【送料無料】 Pearl Izumi パールイズミ メンズ用 X-Road Fuel IV Cycling Shoe サイクリング　ロードバイク　バインディングシューズ【送料無料】【代引不可】【不可】 ブレーキ パーツ 自転車 Avid DB1 Front 950 mm Hose Black 160 mm G2CS Rotor (Including Mounts for IS and PM) エルゴン SME3プロカーボン 【Mサイズ：ブラック/ブルー】 ERGON SME3 Pro Carbon 自転車 サドル【送料無料】 【Cobra MyFly 8/MyFly 純正スリーブ装着シャフト】 コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス RB （Composite Techno Fire Express RB） ウェイクボード セット ビンディング 25～30cm AIRHEAD エアーヘッド スパイク ウェイクボード 2点セット ｽｰﾊﾟｰｾｰﾙ★当店限定★ｴﾝﾄﾘｰでﾎﾟｲﾝﾄ最大30倍 12/2 19:00～12/7 1:59まで【配送日の指定不可】AQA（アクア） シーラックス ラッシュパーカーカノコ メンズII KW4496A パームツリーブラックL【10P02Dec17】 ウォール型ジブクレーン(逆L)250KG 【1500円以上購入で300円offクーポン 12/13 9:59まで】 【送料無料】 DNAmic メンズ ロングスリーブトップ 日本正規品 [カラー：ブロークンメイズ] [サイズ：XS] #ZK9905005-BRM 【スキンズ: スポーツ・アウトドア スポーツ・アウトドア雑貨 その他】【SKINS】 NTG スポーツ酸素DX トライアルセット 送料無料
2017-12-25

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