【iPhone7/7 Plus】キルティング かわいい 手帳型 横向き 天然牛革 本革 アイフォン7/7プラス保護ケース 【10点】soga※海外取り寄せ商品・納期に時間がかかります アイフォン6s LAND 【2000円OFFクーポン！12月7日11時59分まで！】

入院の手続き・ご用意いただくもの



ご入院の手続きは、下記の内容に従って手続きを行ってください。

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ご入院日が決定して患者様は、指定された日時に1号館1階入退院室受付で所定の手続きをしてください。

(時間外・休日・深夜入院の場合は、翌日(平日)以降にしていただきます)

2.ご持参いただくもの

手続きの際ご持参いただくもの

1）本人のご印鑑

2）保証人のご印鑑

3）健康保険証、高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証、各種公費医療券、医療費給付請求書(労災の場合)など

3.誓約書

誓約書について

入院誓約書はご入院当日にご提出ください。

※即日入院の方は後日できるだけ早めにご提出ください。

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4.保証金

社会保険・国民健康保険 50,000円

交通事故・自費 100,000円

5.退院証明書

他院から発行された退院証明書をお持ちの方はご提出ください。

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1.生活全般 ご入院中は医師、看護師の指示を堅くお守りください。 2.貴重品 盗難予防のため、ご入院に際しましては、多額の現金、および貴重品はお持込にならないでください。

万一盗難事故が発生した場合、責任は負いかねますのであらかじめご承知おきください。 3.付き添い 当院は看護など施設基準の届出が受理されている病院なので、付き添いは原則としてできません。

ただし、重病、あるいは6歳未満の患者様で医師の許可を受けた場合、ご家族に限り付き添うことができます。

前項で付き添いの認められた方が寝具を必要とする場合は、受け持ち看護師にお申し出ください。その際、寝具料として1日につき216円を申し受けます。 4.部屋替え・名前表示 病状、治療、看護などの都合で病室・病棟を移動していただくことがあります。

病室入口に患者様のお名前を表示しております。ご希望されない方は、看護師長へお申し出ください。 5.食事 ご入院中の食事はすべて治療食として食事処方にもとづき調理されます。

治療上および衛生管理上、持ち込み食、出前、外食などはご遠慮ください。 6.洗濯物 個人の洗濯物一切は患者様のご家族の方にお願いすることになっております。

病棟にはコイン洗濯機、乾燥機が設備されております。 7.入浴・シャワー ご入浴、シャワーなどについては医師の許可が必要です。その際は看護師にお申し出ください。 8.病院の備品のご利用 病院の備品は丁寧にご使用ください。寝具、および備品破損の場合は実費を申し受けします。 9.外出・外泊 外出、外泊は主治医の許可が必要です。

主治医または看護師にご相談いただき、所定の用紙にご記入、提出後、外出、外泊してください。

（無断で病院内を離れた場合は保護者やご家族に連絡をさせていただきます。緊急時にはに協力を依頼する場合があります。） 10.消灯 消灯は午後10時です。必ずお守りください。 11.喫煙 院内は禁煙となっております。 12.火の使用 病室内での電熱器、その他一切の火気類のご使用は堅くお断りさせていただきます。 13.理髪 理髪希望の患者様は担当看護師までお申し出ください。 14.郵便物 郵便物は1号館1階の入退院受付にてお取り扱いいたします。 15.電話 公衆電話は各ナースステーション（看護室）のカウンターまたは病棟廊下および待合ホールに設置されております。

電話のお取り次ぎは着信のお知らせのみとさせていただきます。折り返し、公衆電話をご利用の上、おかけください。

シルバー電話は1号館1階エントランスホールに設置されております。

※携帯電話の使用について

電子医療機器の誤作動と故障を招くことがあります。病院内での携帯電話の使用は堅くお断りさせていただきます。 16.テレビ 全病床にテレビが設置されています。2床以下の個室(重症部屋を除く)以外はテレビカードを購入してご利用頂けます。

テレビカード販売機は各病棟に設置されています 。

テレビカードの未使用分は1号館1階の入退院室前の精算機にてご精算いただけます。

イヤーホンは売店にてお買い求めください。 17.非常時の対応 万一、火災、地震、その他の災害が発生した場合は職員の指示に従って冷静に行動してください。

非常口は各病室に案内図が表示されておりますので、必ずご確認ください。

入院費用について

1.医療費

健康保険などで定められている給付割合で請求させていただきます。

入院時食事標準負担金を申し受けます。 。

。 他の医療機関での入院期間を合算し、一定の入院期間を超えた方は、入院費の一部を特定療養費（保険外負担）にて請求させていただく場合がございます。

保険証が更新された時、他の保険に変更になった時などはその月の内に新しい保険証を入退院受付に掲示してください。

2.室料

差額室料のあるお部屋にご入院の方には、差額をご負担いただきます。この費用は健康保険から支給されません。

差額室料の詳細は、下記をご覧ください。

3.入院費用のご請求

入院費用は毎月10日頃(前月末までの期間)にご請求申し上げています。 ※ただし退院の際は、当日全額ご請求となります。

分娩（自費）でのご入院については退院時にご請求しております。

入院日、および退院日は規定により入退院時間に関係なく、それぞれ一日として計算いたしますのでご了承ください。

4.入院会計

入院会計受付は平日午前9時より午後4時30分まで、土曜日は午前9時より11時30分までとなっております。

ただし、上記時間以降は午後5時まで、日曜、祭日は午前9時より午後5時まで、1号館1階外来会計カウンターにて申し受けます。

お支払いは現金のほかデビットカードもご利用できます。(東京三菱銀行を除く)

5.消費税

消費税につきましては、次のものがその課税対象となっております。

課税対象：特別室料、診断書、証明書、テレビ代、衛生材料、その他自費分など

治療費が同月内で一定額を超えますと高額療養費の請求ができます。

その他治療などでご不明な点は、ご遠慮なく入退院受付にお申し出ください。

室料金一覧表

（平成26年4月、税込み）

※午前0時をもって入院日数を換算していますのでご了承ください。。。

※保険診療費以外に以下の室料差額をご負担いただきます

特室Ａ1

室料差額: 25,920円

部屋番号: 3212 / 3215 / 3216 / 3217

設備: テレビ・冷蔵庫・電話・応接3セット・風呂・トイレ

特室Ａ1

室料差額: 22,680円

部屋番号: 1303

設備: テレビ・冷蔵庫・電話・応接3セット・風呂・トイレ

特室Ｂ1

室料差額: 20,520円

部屋番号: 1301 / 1302

設備: テレビ・冷蔵庫・電話・応接3セット・風呂・トイレ

特室Ｃ1

室料差額: 16,956円

部屋番号: 3228 / 3230 / 3231

設備: テレビ・冷蔵庫

特室Ｄ1

室料差額: 14,040円

部屋番号: 1307 / 1308

設備: テレビ・冷蔵庫・電話・応接3セット

特室Ｅ1

室料差額: 14,040円

部屋番号: 3221 / 3222 / 3223 / 3225

設備: テレビ・冷蔵庫

産Ｃ1

室料差額: 12,960円

部屋番号: 2203

設備: テレビ・冷蔵庫・応接3セット

2人室Ｂ2

室料差額: 9,180円

部屋番号: 3226 / 3227

設備: テレビ・冷蔵庫

産Ｃ2

室料差額: 7,560円

部屋番号: 2201 / 2202

設備: テレビ・冷蔵庫

2人室Ｄ2

室料差額: 7,884円

部屋番号: 3208 / 3210 / 3211

設備: テレビ・冷蔵庫

3人室

室料差額: 3,240円

部屋番号: 3311

設備: テレビ

4人室

室料差額: 2,160円

部屋番号: 2301

設備: テレビ

4人室

室料差額: 2,160円

部屋番号: 3202

設備: テレビ・冷蔵庫

4人室

室料差額: 2,160円

部屋番号: 3310

設備: テレビ