 >  >  > NOISY-90064 BK ノイジーノイジー キャスターキャディバッグ　ブラック noisy noisy [NOISY90064BK]【返品種別A】【送料無料】

特に新規ユーザーの割合が多く、普段アクセスすることがない層に対してアプローチ出来ていたと考えられます。新規ユーザーに比べると増加幅は小さいものの、リピーターの訪問数も若干増加しています。流入元は［ニュースサイト／アプリA］で、以前サイトへアクセスしたことがあるMobileユーザーが再訪問していたようです。

・前月に引き続き、［検索エンジンA］からの流入がコンバージョン（お問い合わせ完了）につながっています。（［検索エンジンA］からX件（前月：X件）、［検索エンジンB］からX件（前月：X件）※上表のCV数はお問い合わせページ閲覧も含みます。 ・直帰率、平均PVも［検索エンジンA］からの流入ユーザーの方がよい傾向が見られます。一方 、［検索エンジンB］からの直帰率が、前月（XX.XX％）より悪化しています。

コンバージョンに関するコメント例

今月（10月）お問い合わせ完了：XX件、

お問い合わせページ閲覧：XX件

前月（9月）お問い合わせ完了：XX件、

お問い合わせページ閲覧：XX件

前月よりもコンバージョン数が減少していますが、お問い合わせページ閲覧→完了の割合は若干向上しています。（9月：XX.X％→10月：XX.X％）