HOME ≫ 会社案内
ポンプは、人々の生活や産業を支える大切なツールのひとつ。
私たちはポンプのプロフェッショナルとして、常に最良の製品・サービスをご提供したいと考えております。豊富な製品ラインナップから、お客様に最適な製品を選定しお届けすること。そして NORDICA ( ノルディカ スキーブーツ ) 【2018】 SPORTMACHINE 90 ( スポーツマシーン 90 ) 【当店オリジナルブーツケースサービス中!】、あらゆるポンプメーカー製品のメンテナンスに対応することで、お客様の多様なニーズにお応えいたします。
また、人々の生活に欠かせない「水と空気」は シックスムーンデザインズ セレニティネットテント Six Moon Designs Serenity NetTent、
|アルパインスターズ メンズ 自転車 トップス【Alpine Stars Descender 2 Vest】Acid Yellow / Black スーパーセール クロスバイク 700C 7段 変速 付き 自転車 本体 CLASSICAL YCR7007-6D 送料無料 TOPONE クロス スポーツ スピード 重視 通学 通勤 街乗り メンズ レディース ツーリング 7段変速 自転車の九蔵クラブライド メンズ サイクリング スポーツ Club Ride Apparel Go Long Jersey - Men's Birch 5000円以上送料無料 折りたたみ自転車 20インチ/イエロー(黄) シマノ6段変速 【MIWA】 ミワ FD1B-206【代引不可】 大型商品 レビュー投稿で次回使える2000円クーポン全員にプレゼント【送料無料】タイトリスト ボーケイ・デザイン フォージドウェッジ（2017） ブラックPVD Dynamic Gold S200 5812K【日本正規品】 【送料無料】 ニューバランス メンズ ゴルフシューズ MGB574（26.5cm/ホワイト×シルバー) MGB574【スーパーセール！ポイント10倍】【お取寄せ商品】【ホースシューズ】サンラッキー オフィシャルホースシューズセット ＳＨ-ＸＳ 【ネーム加工付】【３０％ＯＦＦ】モルテン（molten）バレーボール5号球 【練習球】10個セット/V5M4000【代引き・同梱不可】【送料無料】【smtb-MS】アシックス 女子9人制バレーボールネットエコタイプ CNV901F【】【送料無料】【asics アシックスベースボール】【バット】野球 一般軟式用FRPバット カーボンバット ネクスチューブ トップミドルバランス BB4007 9022 ブラック×Rオレンジ [ten][バットケースは付いてません] 【送料無料】 ミズノ mizuno ミズノ 少年硬式用＜ビクトリーステージ＞Vコング02（金属製／78cm／平均690g）(2tl71580) 【RCP】 sale Ｃ1705タマザワ 玉澤 硬式グラブ 内野手用 特選五番い/TLG-50 日本製 LEGEND・特選カンタマシリーズ 型付け無料 送料無料 オンネーム刺繍サービス デウスエクスマキナ メンズ ニットセーター(Mサイズ)/デウスエクスマキナ LEE rd ラグラン ロゴ ニットセーター(Deus Ex Machina)【】（スーパーセール）ヒューゴボス HUGO BOSS ゴルフウェア メンズウェア ゴルフ パディ プロ 1 半袖ポロシャツ 大きいサイズ USA直輸入 特注カスタムクラブ ミズノ MP R5-W ウエッジ N.S.PRO 850GH シャフトノースフェイス（THE NORTH FACE） テルス20 キッズ K Tellus 20 NMJ71652 JA ジャジー バックパック （Jr） 千両万両 レインウェア 9850 3Lサイズ ネイビー【送料込/送料無料】【期間限定！3,240円以上で送料無料+全品P5倍以上(12/7 9:59まで)】 カムイワークス KM-300 GOLD 超々高反発 フェアウェイウッド BASSARA GG33 カーボンシャフト （ルール適合外） 【】 【ポイント10倍(12/27 9:59まで)】 [2016年モデル] [有賀園ゴルフ] (取寄)アークテリクス メンズ ガマー MX ソフトシェル ジャケット Arc'teryx Men's Gamma MX Softshell Jacket TritonLEDフラッシュライト(懐中電灯) 乾電池式 レッドハロー/ロックアウト機能 ブッシュネル 【日本正規品】 ルビコン1000ウルトラブライト
|★スキーブーツ Salomon(サロモン) 【17/18・T3 RT】2カラー、22-24cm 販売中! ◆ジュニア・キッズ・子供用◆ ○レディース CLWR IDA JACKET/Burgundy スキースノーボード カラーウェアのレディースジャケットウェア 北欧テイストを取り入れたシンプルなデザインときれいなシルエットが人気!! まるで私服のようなデザイン バーガンディー アズキ色 アースカラー 日本正規品 自転車 TT用ヘルメット SELEV セレーブ セレブ テンポ T12 レッド/ホワイト【送料無料】
|Castelli Nanoflex レッグ ウォーマー レッド, XL (海外取寄せ品) HOZAN ボールレースリムーバー C-440 【送料無料】（沖縄・離島を除く）BURTON バートン [ak] GORE-TEX CLUTCH MITT ゴアテックス クラッチミット ミトングローブ 17-18 10%OFF 送料無料 国内正規品 【ショップ限定スマホエントリーでP10倍 12/9 10:00～】BURTON バートン チューニングバイス TUNING VISES 2個セット/1081610 【スノー雑貨】【500円offクーポン 12/13 9:59まで】 【送料無料(沖縄・離島を除く)】 adidas Baseball 硬式グラブ adidas BB 内野手用3 [サイズ：LH(右投げ用)] [カラー：ブラック] #DMT61-BS1099 【アディダス: スポーツ・アウトドア スポーツ・アウトドア雑貨 その他】【ADIDAS】 【500円offクーポン 12/13 9:59まで】 【送料無料(沖縄・離島を除く)】 adidas Baseball 硬式グラブ adidas BB 外野手用 [サイズ：RH(左投げ用)] [カラー：タクティルオレンジ] #DMT62-BS1096 【アディダス: スポーツ・アウトドア スポーツ・アウトドア雑貨 その他】NORDISK カリ ダイヤモンド10 （400cm×510cm）JP【タープウイング】[142019][242019](ノルディスク カーリ タープ Kari Diamond 10 tarps キャンプ用品 アウトドア)【kenko1710】 シースリーフィット C3FIT コウデンシサーマルロングスリーフ 3F07306 (K) 2017秋冬新作 三浦技研 MB-5000WC ウエッジ52度・57度/K'sウエッジ NW110・NW120ブラック 2本組ブリヂストン TOUR B JGR ドライバーBRIDGESTONE TOUR B JGR DRIVERTourAD MT カーボンシャフトメーカーカスタム 日本正規品 テーラーメイド グローレ Ｆ2 ドライバー GL6600シャフト（日本仕様）【カスタムクラブ】ミズノ MP-15 MCI 90 100 シャフト #5～#9,PW 6本セット アイアンセット Mizuno SUP スタンドアップパドルボード インフレータブルAQUA MARINA アクアマリーナ パースペクティブ サーフボード NSP ELEMENTS Hybrid 6'6 GREEN エレメント ハイブリッド 2016モデル (C304467)サーフボード (フィン付属) サーフボード SURFBOARD エヌエスピー サーフボード 【送料無料】 サーフボード 【代引不可】 0824カード分割バスケットボール収納バッグ クラッシー ケイジャー ブラック ナイロン スポルディング BLACK SPALDING41-009BK☆2018NEWモデル アンダーアーマー レディース バスケットボール ウェア ポロシャツ【Under Armour Team Armour Colorblock Polo】Royal/Steel【P最大22倍+最大5000円オフクーポン(12/6 0時まで)】【GPS・ANT+規格対応スピードセンサーレスモデル】CAT EYE（キャットアイ）ステルス EVO+（CC-GL51）スピードメーター・サイクルコンピュータ グレー, ストレージ, トラベル, MOORING ボート カバー FOR CHAPARRAL 200 S/2000 SL O/B 90-94 (海外取寄せ品)グレー, ストレージ, トラベル, MOORING ボート カバー FOR HAMMOND V-1725 I/O 1976-1982 (海外取寄せ品).
|グレー, ストレージ, トラベル, MOORING ボート カバー FOR Bayliner 1750 Mutiny オフショア 1981 (海外取寄せ品) アンダーアーマー UAクラッチフィット ニホン BLK/MSV/RED 1261614 バスケ メンズ molten 折りたたみ式ボールカゴ(中・背高) BK20HR
|NBA NEWオーセンティックショーツ ロケッツ（ホーム） adidas Houston Rockets Revolution 30 Authentic Home Shorts 【在庫処分特価】フィジーク アンタレスR3キウム2014ツアー fi'zi:k FIZIK ANTARES R3 k;ium kium 2014 Tour サドル 自転車 【送料無料】 ●サーマレスト・ネオエアードリーム エクストララージ（XL） 【送料無料】 (夏物売り尽くしセール) がまかつ 2WAYプリントジップシャツ (長袖) GM-3474 ホワイト LLサイズ / セール対象商品 (12/7(木) 9:59まで) ゼナック FOKEETO フォキート FS53-20(スピニングモデル) ジギングロッド 釣り竿 FS53-20 ZENAQ◆ 【ｽｰﾊﾟｰｾｰﾙ ﾎﾟｲﾝﾄ１０倍】シマノ ライアーム ＧＰ １５－５００ [セール品]ミズノ MP-5 アイアン N.S.PRO Modus3 TOUR SYSTEM3 125 シャフト、6本セット[＃5-P] 【コンビニ受取可】シマノ 14 スーパーエアロ スピンジョイ 35標準仕様 スピニング リール スピニングリール Rawlings Gamer Series レギュラー プロ V ウェブ 11-1/4 ベースボール グローブ (海外取寄せ品) 【送料無料】ザナックス：ザナパワー 軟式用グラブ 一塁手用【XANAX 野球 軟式 グローブ ファーストミット】 Giro Sonnet Cycling ヘルメット - レディース マット ブライト ピンク Medium (海外取寄せ品) マイパラス 世界が憧れる「ランボルギーニ」の魅力を、自転車に 小型折畳自転 (ピュアブラック) TL-211-PBK OGK Kabuto Zenard ゼナード【トラッドブルー】 自転車 ヘルメット 【送料無料】（沖縄・離島を除く） (送料無料) (mont-bell)モンベル フィールド ストレッチカバーオール レディース パールグレイ XL (montbell) ノリーズ ロードランナーボイス760JMH ジャングルスティックライト 【大型商品】 シティサイクル 26インチ６段変速付 マイパラスM-501（MYPALLAS M-501）【送料無料・メーカー直送・代引不可】
|【Xmas特典付】【ブーツ対象※2日10時スタート】vita ビータ 26インチ 3段変速 オートライト VIT263-A/ だいわ自転車 シティーサイクル 【大サイズ】 オニール レディース サーフィン スポーツ O'Neill Psychotech Fuze 5.5/4 Hooded Wetsuit - Women's Black/Slate/Black
人にも地球環境にもやさしい企業を目指して―。
九喜ポンプ工業は 及源（OIGEN） 南部鉄器 (ダッチオーブン天火 22cm 両手)F-408 200V IH対応 (アウトドア 蔵元屋) プロモンテ PuroMonte ゴアテックス レインスーツメンズ SR135M アクア GORE-TEX レインウェア アメリカ軍 ECWC S Gen3 両面フリースジャケット 【 Mサイズ 】 サイドリブ仕様 JJ150YN フォリッジ 【 レプリカ 】【送料込/送料無料】、製品知識・技術力ともに“業界ナンバーワン”を目指し 【1500円以上購入で300円offクーポン 12/13 9:59まで】 【送料無料】 ザ・ディビジョンパック バックパック [カラー：フォグ] [容量：約22L] #184931909 【ティンバック2: スポーツ・アウトドア スポーツ・アウトドア雑貨 その他】【TIMBUK2】、これからもいっそう業務に邁進していく所存です。今後とも VAUDE/ファウデ 12095-6550 Women's バリード20 (オーキッドレッド)
メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています
FreeStyle フリースタイル 腕時計
NAVIGATOR 3.0
【ナビゲーター】
世界中のサーファーが愛用するサーフウォッチです。
45mmのラウンドフェイスのNAVIGATOR 3.0。
斬新なフォルムに加え通常のデジタル機能にデジタルコンパスが搭載されている。
サーフポイントの向きや 風向きをチェックするのに便利です。
サーフでもアウトドアでも場所を気にせず使える所が◎
品番 FS101159
モデル NAVIGATOR 3.0
[ナビゲーター3.0]
機能 ●45mmのポリカーボネートケースは
●回転式ベゼル
●耐久性のあるシリコーンストラップ
●カウントダウンタイマー/ストップウォッチ
●アラーム付きデュアルタイム
●傾斜調節機能
●クロノグラフ
●30ラップメモリ付き
●デジタルコンパス
Freestyle【フリースタイル】正規販売店 1年保証
■ご注意■
ご注文後の返品・キャンセル・交換は一切受け付けておりませんので、予めご了承下さい。
■商品画像について■
撮影状況、PC状況により、色合いが若干異なる場合がありますので、ご了承の上ご購入ください。
■商品欠品について■
掲載されている全ての商品は実店舗・他のネットショッピングでも販売しております。
ご注文を承り次第在庫を確保しますが、完売の節はご容赦下さい。
■送料＆中継料について■
沖縄・離島等の場合、中継料が発生する地域がございます。
送料無料商品でも、中継料はお客様負担となります。
|13時までのご注文で即日発送(火曜は除く)
|会社名
|九喜ポンプ工業株式会社
|創業
|大正8年3月15日
|会社設立
|昭和26年1月13日
|代表
|九喜 延之
|資本金
|3,000万円
|本社
|〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀3丁目6番12号
TEL：06-6531-9891（代） FAX：06-6531-9897
|取引銀行
|みずほ銀行／四ツ橋支店
三菱東京UFJ銀行／大阪西支店
りそな銀行／大阪西区支店
|建設業登録
|大阪府知事許可（般-23）第93694号 機械器具設置工事業
|加盟団体
|大阪管工機材商業協同組合
大阪ポンプ卸商組合
京都管工機材商業協同組合
|大正8年3月
|初代代表九喜勝三が現所在地において個人経営で各種動力ポンプ並びに送排風機販売を創業
|大正10年5月
|大阪府大阪市港区市岡に於いて第一工場を設立
SK式動力ポンプ製造販売
|昭和26年1月
|資本金100万円にて法人組織に改組、、、九喜ポンプ工業株式会社を設立
代表取締役社長に九喜勝三が就任
|昭和38年10月
|鉄筋コンクリート造4階建新社屋落成
|昭和39年3月
|軽量鉄骨2階建配送センター落成
|昭和46年1月
|大阪府茨木市に茨木営業所を開設
|昭和49年5月
|代表取締役社長に九喜健三が就任
|昭和56年10月
|株式会社クキポンプ製作所を設立（工場分離）
|昭和57年5月
|大阪府大阪市鶴見区に新工場移転
|昭和61年3月
|兵庫県神戸市兵庫区に神戸営業所を開設
|平成6年7月
|大阪府堺市に堺営業所を開設
|平成8年7月
|茨木営業所を発展的解消し京都府京都市伏見区に京都営業所を開設
鶴見区の工場内に大阪東営業所を開設
|平成10年1月
|兵庫県神戸市兵庫区に神戸営業所移転（震災のため）
|平成13年7月
|ホームページ開設
|平成16年9月
|代表取締役社長に九喜洋三が就任
|平成19年2月
|株式会社クキポンプ製作所を統合しサービス課として発足
|平成20年9月
|代表取締役社長に九喜延之が就任
|平成24年3月
|ステンレス製ギヤポンプをモデルチェンジ
|平成24年7月
|三重県四日市市に四日市営業所を開設
|平成26年7月
|岡山出張所を開設
堺営業所を本社営業部へ統合
設立時の様子
設立時の本社周辺
創刊当時のクキポンプニュース
|〒550-0012
大阪府大阪市西区立売堀3丁目6番12号
TEL：06-6531-9891（代） FAX：06-6531-9897
|〒612-8421
京都府京都市伏見区竹田桶ノ井町82番地
インペリアル明日香1階
TEL：075-646-2120 FAX：075-646-2133
|〒652-0801
兵庫県神戸市兵庫区中道通6丁目2番3-2号
TEL：078-576-5212 FAX：078-576-5214
|〒700-0964
岡山県岡山市北区中仙道1丁目3-11
中仙道富士ビル403号
TEL：086-243-6755 FAX：086-243-6788
|〒538-0053
大阪府大阪市鶴見区鶴見6丁目3番2号
TEL：06-6912-7061 FAX：06-6912-8572
|〒510-0891
三重県四日市市日永西3丁目25番10号
TEL：059-329-5061 FAX：059-348-5900
|〒550-0012
大阪府大阪市西区立売堀3丁目7番8号
TEL：06-6541-9886 FAX：06-6541-9886