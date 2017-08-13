ワールドイーグル F-01α メンズ14点ゴルフクラブセット 左利き用【WORLD EAGLE】【初心者 初級者 ビギナー】【最安値に挑戦】【送料無料】【0824カード分割】 ラティオ) Stra メジャークラフト

・卒業（修了）証明書［和文］

※ 平成１２年度以降の入学生で次の証明書が必要な方は，東京事務所でも

各種証明書の発行は、学務課で行っています。（発行手数料は必要ありません。） 申請は、次の方法で行ってください。電話、Ｅメールによる申請はできません。

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各種証明書発行申請書に所要事項を記入のうえ、切手を貼付した返信用封筒（住所・氏名を明記してください。）を同封して、学務課教育支援係宛てに送付してください。

「各種証明書発行申請書」のダウンロード

送付先（問い合わせ先）

〒050-8585 室蘭市水元町27番1号

室蘭工業大学 学務課教育支援係

TEL：0143-46-5109

Eメール：ksien@mmm.muroran-it.ac.jp

窓口での申請

各種証明書発行申請書に所要事項を記入のうえ、学務課窓口（教育支援係）で申請してください。本人の申請を原則としますが、止むを得ない場合は ボ-ルカゴ SW-D ( S-0355 / SWT10321944 )送料ランク【B】【 三和体育 】【QBH33】、代理人による申請も可能です。代理人の場合は、本人からの委任状を持参してください。

・窓口受付時間

平日 8:30～17:15

平日 8:30～17:15 ・休業日

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、、年末年始の休業日、夏季一斉休業日

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、、年末年始の休業日、夏季一斉休業日 ・その他

入学式、学位記授与式等の行事により受付ができない日もありますので、 、、事前にご確認ください。

注意事項

証明書発行には、おおよそ下記の日数（休業日及び郵送日を除く）を要し 、大学の行事等によりそれ以上を要することもありますので、余裕を持って申請されることをお勧めします。英文証明書（東京事務所では発行できません）を発行する場合は、さらに数日要します。

卒業証明書、修了証明書 バスケットシューズ バッシュ ナイキ Nike Zoom Soldier 10 D.Org/M.Sil/Wht、成績証明書 2日 単位修得証明書（資格取得用） 3日～10日

その他

・返信用切手の目安

※お急ぎの場合は速達料金 280円を加算してください。 4通以上請求される場合の郵便料金については、こちらのサイト（日本郵便）で目安をご確認ください。 卒業証明書、修了証明書 (1通の重さ 約5g） 2通位まで 82円 3通位まで 92円 成績証明書 (１通の重さ 約10g（封入）） 1通まで 82円 2通位まで 92円

・返信用封筒の大きさの目安

長形3号（約23×12cm）（A4用紙の三つ折りが入る大きさ）

更新年月日：2016年8月17日

作成担当部局：学務課