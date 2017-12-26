【1500円以上購入で300円offクーポン 12/13 9:59まで】 【送料無料】 M adidas Z.N.E PULSEフーディー [サイズ：XO] [カラー：ミステリーインク] #DMR24-BQ0078 【アディダス: スポーツ・アウトドア スポーツ・アウトドア雑貨 その他】【ADIDAS】 【マウンテンバイク】 キャロウェイ LH

世の中には、いろんなギフト券が溢れています。ビール券や、デパートのギフト券、または地域振興券などなど・・・amazonギフト券もそのうちの１つです。他にもたくさんあるギフト券ですが、「おつりが出るもの」、「おつりないものが出ないもの」が存在するのです。

結論から言うと、amazonギフト券はおつりが出ます！

それでは詳しく見ていきましょう。

amazonギフト券で買い物をしておつりをもらう具体例

amazonギフト券をamazonのサイトで自分のアカウントに登録 1でギフト券を登録したアカウントからamazonのサイトでお買い物をします。

この時、1万円のギフト券を登録したアカウントを使って、9,000円のお買い物をしたとします。 残りの1,000円はそのままアカウントに残高として残っています。

アカウントの残金は1円単位でまた次回のお買い物に利用出来ます｡

ギリギリまで使い切らなくてもいい

少し前の時代だと、、ギフト券はおつりが出ないタイプが主流でした。ギフト券の額面ギリギリの金額で買い物をしないと損をする事になってしまっていましたが、少ない金額でも、何回も回数を重ねる事によって損した金額は高額になっていきます。

ですが現在はインターネットの通販サイトの普及により、お得な使い方が出来る、おつりが出る 、または残金として残せるタイプのギフト券も多くなってきました。amazonギフト券もそんなお得なギフト券の１つです。是非、、有効に使いましょう！